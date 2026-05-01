Por Claudia Inga Martínez, Fiorella Gil Mena

El sector aerocomercial enfrenta una nueva realidad: hoy, volar es más caro. La disparada del precio del petróleo por la crisis desatada en el mundo a raíz de la guerra en Medio Oriente está presionando los costos del transporte, en particular, del ‘jet fuel’, el combustible para aviones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.