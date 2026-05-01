Con una quinta parte del comercio mundial del petróleo estrangulada por el cierre del Estrecho de Ormuz-tras casi dos meses de cierre intermitente y con anuncios inciertos de reapertura que no se concretan-, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) y la Asociación Internacional de Energía (AIE) han elevado la voz y advirtieron el riesgo inminente en el suministro de ‘jet fuel’ para las aerolíneas. “Europa tiene unas seis semanas de combustibles para aviones”, alertó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, la semana pasada. Así, advirtió que se podrían generar cancelaciones de vuelos pronto si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra en Medio Oriente. Iata, en tanto, dijo que la situación es preocupante y que hacia finales de mayo podrían verse más cancelaciones en Europa por falta de combustible, algo que está ocurriendo en algunas partes de Asia.

Pero las consecuencias se ven ya en Europa y Estados Unidos. La aerolínea alemana Lufthansa anunció hace apenas unos días que cancelará 20.000 vuelos de corta distancia durante los próximos meses, ya que con los altos precios del combustible esos trayectos no resultan rentables. Varias aerolíneas, incluidas KLM-France, Delta y Air Canada, también cancelaron temporalmente algunos vuelos, mientras que otras aumentaron el precio de los pasajes, trasladando el costo a los clientes, lo que se acentuará si el conflicto se extiende por más tiempo. En medio de este panorama, ¿qué sucede en América Latina y el Perú?

Las aerolíneas latinoamericanas también sienten el golpe en sus costos y esto ya se refleja en el precio de los pasajes. Roberto Alvo, CEO de Latam, comentó a El Comercio que están pagando por el ‘jet fuel’ el doble de lo que pagaban hace poco más de un mes. “Lo que no se había visto nunca es un aumento de precio tan rápido, tan violento”, afirmó la segunda semana de abril en el evento Wing of Changes Americas, de Iata. Fue claro también en el efecto sobre las tarifas, confirmando que sí se han elevado los precios de los pasajes.

El combustible de aviones requiere un refinado diferente, lo que limita su disponibilidad.

“El aumento de costo del ‘jet fuel’ tiene que ser traspasado a precios y, si el problema se mantiene, vamos a ver también impactos en la oferta en los próximos meses”, agrega Alvo. En otras palabras, las rutas menos rentables podrían recortarse si el escenario persiste, que es precisamente lo que ya estamos viendo en otras latitudes.

“Antes del inicio del conflicto, el crudo cotizaba alrededor de los US$70 por barril. Hoy supera los US$110. En el caso del combustible para aviación, el salto llegó a ser aún mayor: pasó de US$90 a cerca de US$220 por barril”, apuntó Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de Iata, a inicios de abril.

Una aerolínea anunció una reducción de hasta el 50% en vuelos de larga distancia en medio del aumento global de precios. (Foto: GRANT BALDWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

De hecho, de acuerdo al Monitor de ‘jet fuel’ de Iata, revisado por Dia1, el precio promedio mundial de este combustible se encontraba en US$184,6 por barril hasta el cierre de la semana del 17 de abril. En América Latina el precio promedio semanal fue de US$179,6, un incremento de 93,7% frente al año pasado. Esto, sin duda, representa un desafío crítico para la industria. “Con márgenes netos previstos bajo el 4% en 2025, las aerolíneas no pueden absorber subidas de este nivel”, dijo Cerdá.

La crisis momentánea del combustible es multifacética y está afectando a la aviación a escala mundial, afirma Iata, que explica que además de la escasez del petróleo, hay una falta de capacidad de refinación para el combustible de aviones debido a que las refinerías están priorizando la producción de gasolina o diésel, mientras que algunas instalaciones han resultado dañadas por el conflicto.

Este incremento, explicó, tiene consecuencias inevitables, ya que que el combustible de aviones representa en promedio un 30% de los costos de las aerolíneas. E, inclusive, puede ser mayor para algunas empresas. Para JetSmart, por ejemplo, el combustible termina representando entre el 35% y el 40% del costo operativo total de un vuelo.

Gabriel Oliva, CEO de Avianca, dijo durante el evento de Iata este mes, que antes de estas tensiones el ‘jet flue’ representaba alrededor del 30%, pero que hoy está más cerca del 40% o incluso por encima de esa cifra. Al ser un salto muy fuerte, refirió que es imposible no trasladar ese impacto a tarifas.

“En una ‘low cost’ el porcentaje es mayor que en una ‘legacy’ (tradicional)”, agrega Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresa de Transporte Aéreo Internacional (Aetai).

Aunque las perspectivas para la industria aérea en 2026 se mantienen positivas, la IATA alerta problemas por déficit de entrega de aviones y combustibles. (Imagen: EFE)

Las rutas y las aerolíneas más impactadas

En ese escenario, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart explicó a Dia1 que, a mayor duración del vuelo, será mayor la incidencia del ‘jet fuel’ en los costos, especialmente en rutas que superan las seis horas frente a trayectos cortos. Esto, añadió, llevará a las aerolíneas a revisar sus precios y la oferta de asientos en función de la rentabilidad de cada operación.

De acuerdo al ejecutivo de JetSmart- que tiene el 10% de ‘share’ de vuelos nacionales en Perú-, la industria atraviesa una primera fase de adaptación, con incrementos moderados de precios y ajustes en la oferta mientras se evalúa el impacto real del alza. Sin embargo, el efecto completo aún no se traslada al consumidor. “El cliente todavía no ha sentido el 100% del impacto”, sostuvo, al anticipar que en los próximos meses se verá un efecto rezagado en tarifas y demanda.

¿En cuánto se han elevado las tarifas?

Adrián Neuhauser, CEO de Abra Group —holding que controla a Avianca y Gol—, explicó a El Comercio en el evento de Iata, que antes del conflicto el precio promedio de un pasaje en sus aerolíneas costaba alrededor de US$125. “Traspasar el 100% del efecto, hasta ahora, significaría subir el ticket promedio a más o menos US$150”, remarcó. Un cambio porcentual importante pero que califican como razonable.

Aunque la compañía cuenta con coberturas (hedge) que permiten amortiguar parcialmente el impacto en el corto plazo, el ajuste de tarifas será progresivo y en línea con el resto de la industria.

En Argentina ya se siente el impacto, con un alza promedio de 30% en las tarifas, indica Clarín. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP). / LUIS ROBAYO

En Argentina, según un reporte de la consultora EcoSur, recogido por Clarín, volar desde dicho país al exterior cuesta hoy en día hasta un 30% más caro que hace dos meses, desde que arrancó el conflicto bélico. El alza promedio es de 15,6%, pasando de un precio promedio de pasajes internacionales de US$715 a US$824. Pero no todos los destinos sintieron el mismo impacto. Por ejemplo, el tramo de Buenos Aires a Los Ángeles fue de los más impactados con un incremento de 29%, seguido de la ruta a Los Ángeles. Por debajo está la ruta a Miami con un alza de 17%, y los trayectos a destinos de alta demanda como Madrid, Cancún y Punta Cana, con un incremento superior al 16%.

En el caso de Perú, actualmente, en varias rutas internacionales saliendo de Perú se observa el marcador que confirma que los precios están “más altos de lo habitual”, nos indica Google Flights, al ser consultados por Dia1 sobre las fluctuaciones de precios. A su vez, las búsquedas de “vuelos baratos” en Perú han tenido picos atípicos en los últimos 60 días, validando que el usuario está buscando opciones más competitivas activamente.

Para mitigar esta turbulencia, las aerolíneas - en el mundo-han implementado diversas medidas, señala Iata. Algunas aerolíneas han aumentado las tarifas, añadido recargos por combustible o incrementado el coste de los servicios auxiliares como maletas, entre otros. En algunos casos, agrega Iata, se ha dado la suspensión de rutas que ya no son viables económicamente, la reducción temporal de vuelos, la retirada anticipada de aviones antiguos o la inmovilización de aeronaves en tierra.

Si bien Iata prefiere no emitir un comentario o proyección específica para Perú, en este contexto insta al gobierno de nuestro país para que haga todo lo posible por asegurar el suministro de combustible y considere opciones alternativas de suministro.

Todo el partido, asegura Ortiz, se va a jugar en el segundo trimestre y el principio del tercer trimestre, en referencia a la evolución del petróleo, la inflación y el consumo.

Según Alvo, incluso si el conflicto en Medio Oriente se resuelve pronto, los efectos persistirán durante meses debido a los ajustes en la cadena de suministro. “Si se observa toda la cadena —desde la producción hasta la distribución y los inventarios—, el impacto se va a sentir durante varios meses”.

Cerdá agrega que la recuperación no se dará en días, sino a lo largo de varios meses para volver a las condiciones previas.

En ese contexto, el CEO de Latam Airlines- que en Perú tiene el 64% de ‘share’ en vuelos internos y 40% en vuelos internacionales- proyecta un escenario base en el que los precios del ‘jet fuel’ se mantendrían elevados, con rangos entre los US$100 y los US$120, e incluso más altos. “Ver precios (de ‘jet fuel’) en US$140 o US$150 es una posibilidad que no está descartada”, sostuvo.

Por su parte, Ortiz consideró poco probable un retorno a los precios vistos antes de la guerra (US$60 por barril de petróleo) e indicó que es manejable un escenario entre los US$70 y los US$80. Pero, si los precios se mantienen elevados, el ajuste será inevitable, con menos oferta en ciertas rutas, especialmente las de mayor duración, y mayores tarifas.

Pasajeros pagan más por volar ante crisis del combustible por la guerra. (Imagen: Andina)

¿Latinoamérica puede resistir más que Europa o Estados Unidos?

El Golfo es una importante fuente de combustible de aviación, que representa cerca del 50% de las importaciones de Europa. En el caso de Latinoamérica, explica Gutiérrez, se surte sobre todo con importaciones de ‘jet fuel’ de Estados Unidos. Pero, en la región existen productores como Ecuador y Colombia.

“América Latina depende cada vez más de las importaciones, y en ese contexto Estados Unidos —especialmente la Costa del Golfo— es un proveedor clave”, especificaron desde S&P. América Latina y Europa dependen más de importaciones, mientras Asia y Medio Oriente concentran producción para consumo propio.