MTC confirma que Chinchero será una obra pública “en su conjunto”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, indicó que la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero en su conjunto tiene que hacerse por obra pública. Iniciadas las obras, agregó, el tiempo hasta culminarlas será de 4 o 5 años.

"Será obra pública, la decisión ya se tomó. Esperamos que el Congreso autorice al MTC para firmar un convenio con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la ONU [para elaborar un nuevo expediente técnico]", indicó el ministro.

Por otro lado, Trujillo indicó que el movimiento de tierras para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, Cusco, empezará en octubre de este año. Para la ejecución, esta semana se definirá la posibilidad de convocar a un proceso de licitación o apostar por un convenio con el Ejército.

"Definiremos esta semana si hay un convenio con el Ejército, que entrarían con maquinaria pesada, o hay una licitación que convocaríamos este mes. A finales de septiembre deberíamos tener contratista y comenzar en octubre. Si es por convenio, debería ser mucho más rápido", afirmó Trujillo tras su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

"Para el movimiento de tierras se contempla un monto de S/36 millones, lo cuales permitirán que la obra se culmine entre seis a nueve meses, que es el tiempo que debería permitirnos resolver el proceso para que empalme con la ejecución", agregó.

CERO PERIMÉTRICO

En marzo del presente año, el ex titular del sector, Bruno Giuffra, explicó que las tres partes principales del proyecto consisten en el cerco perimétrico, la remoción de tierras y la pista de aterrizaje. No obstante, Trujillo afirmó hoy que el gobierno no iniciará obras para la primera de estas.

"No tiene sentido porque ese cerco iba a generar problemas en la obra en sí. Nosotros no vamos a construir el cerco perimétrico, vamos a hacer el movimiento de tierras que es parte del expediente técnico y que ya fue aprobado", apuntó.

Además, señaló que el gobierno espera firmar un convenio con organización internacional para que pueda resolver dudas sobre el aeropuerto mismo y que pueda llevar adelante los procesos de selección y supervisión. El convenio sería con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ya que Giuffra ya había firmado un documento previamente.



ARBITRAJE

Tal como se afirmó en este Diario hace unos días, el Estado peruano aún no conoce los sustentos de la solicitud arbitral que ha presentado el consorcio Kuntur Wasi ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la concesión del proyecto del Aeropuerto de Chinchero, situado en Cusco.

Según indicó Trujillo respecto al arbitraje, no hubo mutuo acuerdo entre las partes, sino cuando su gestión llegó al cargo, encontró una resolución del contrato por decisión del gobierno.

"No hemos sigo comunicados formalmente de que haya un arbitraje realmente. El proceso de arbitraje no demoraría las obras porque va por ramas separadas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una comisión especial que se encarga de los procesos de arbitraje internacional y se ha contratado Sidley Austin LLP (firma de abogados). La experiencia del Estado en arbitrajes no es mala, la mayoría han sido ganados", explicó.