Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

El aeropuerto de Chinchero, el proyecto urgente de Cusco, iniciará operaciones a fines del 2027 o inicios del 2028,¿por qué tanta demora?
Si bien el tema de las últimas semanas en el sector aerocomercial estuvo centrando en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para el desarrollo de la conectividad en el país hace falta hacer foco en el impulso a la conectividad regional. “Una de las principales barreras que encontramos en el Perú cuando llegamos fueron las restricciones en provincias para iniciar operaciones”, recuerda Francesca Luna, Country Manager de JetSmart.

