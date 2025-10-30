Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: así avanza la segunda fase del nuevo terminal, ¿en qué consiste y cuándo estará lista?

Al respecto, Juan José Salmón, CEO de LAP, indicó que el contrato de concesión lo que señala es que el 90% de pasajeros tienen que realizar sus operaciones a través de mangas, no el 100%. Agregó que ya se han incorporado varias mangas adicionales y unas cuatro o cinco salas de embarque. Además, dijo que el 100% del espigón central de la infraestructura del aeropuerto va a estar en operación hacia finales de este mes.

En tanto, los espigones (para las áreas internacional y nacional) van a entrar en operación hacia la quincena de noviembre. Todo esto como parte de la fase 2 del nuevo terminal.

“Estamos en cronograma de acuerdo a lo que habíamos ofrecido. La infraestructura adicional que se está poniendo en operación es la que nos va a dar la posibilidad de poder tener una capacidad para albergar a 40 millones de pasajeros. Tenemos holgura para seguir creciendo”, apuntó.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisaron a este Diario que con la entrada en operación de la fase 2 del aeropuerto (también llamada Fase 1B del Nuevo Terminal), se contará con un área total 270,000 m2 y, como indicó LAP, capacidad para atender a 40 millones de pasajeros al año.

De ese modo, esta infraestructura, detalló el ministerio, tendrá en total 46 mangas de abordaje, 59 salas de embarque, cuatro islas ‘check-in‘, 126 ‘counters‘ de ‘check-in’, 27 tomógrafos, entre otros.

Aeropuerto Jorge Chávez tendrá capacidad para recibir hasta a 40 millones de pasajeros cuando se culmine la fase 2 del nuevo terminal, comentan LAP y MTC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El ejecutivo de LAP, el concesionario del aeropuerto limeño, comentó que los indicadores han ido mejorando mucho en la últimas semanas. “No solo es el tema de infraestructura aeroportuaria, también hay que vincularlo con la precisión del cumplimiento itinerante en las aerolíneas. Son condiciones operativas que se dan por toda la complejidad que implica operar un aeropuerto”, aseveró.

Para Salmón, el aeropuerto no se ha entregado incompleto, ya que “se trata de un desarrollo modular y es la manera cómo el aeropuerto va a seguir creciendo en el futuro”, mencionó. Asimismo, precisó que lo que se pondrá en operación hacia finales de año o máximo enero del 2026 será la última parte del final del área de check-in, esta será una primera etapa que luego seguirá creciendo y que se continuará invirtiendo conforme crezca el volumen de pasajeros.

¿Y el mantenimiento de la pista antigua aún en ejecución? Según el cronograma, anotó LAP, se entregará en diciembre. Lo que permitirá que el aeropuerto pueda tener el impulso en vuelos que se esperaba, ya que, como han advertido los gremios aéreos, aún se mantiene una operación de 35 vuelos por hora al operar en una pista y que, cuando ambas estén listas, podrán ser 50 vuelos por hora o más.

Salmón adelantó a Día1, además, que para el 2026 están seguros de que sumarán por lo menos dos nuevas aerolíneas. “Hemos tenido conversaciones con aerolíneas europeas, del Medio Oriente, que también están interesadas en iniciar servicio y estamos recién en conversaciones muy incipientes con algunas aerolíneas de Asia”, refiere a nuestro suplemento.