Durante marzo, Rumbo Perú inauguró su segundo módulo en la zona pública de este terminal. A ello se suma la ampliación de la oferta gastronómica en la zona comercial doméstica, dirigida a pasajeros de vuelos nacionales, con la incorporación de Pardos Chicken y China Wok. Asimismo, se prevé la apertura de una segunda tienda de Listo, cadena operada por el Grupo Primax.

“La inversión superó los US$300.000 debido a las exigencias del aeropuerto en materia de seguridad y calidad, y proyectamos un retorno en menos de tres años. Se trata de un local sin mesas, con un enfoque en nuestra línea de sanguches brasa, que deberán servirse en menos de cinco minutos”, señala Arnold Wu, CEO de Pardos Chicken, sobre la nueva operación.

La oferta gastronómica se diversificará, entre abril y mayo, con las opciones nikkei de Kira by Jaime Pesaque. En tanto, para junio se espera la apertura de Tanta en la zona pública y de Natoo en la zona doméstica.

“Se observa un crecimiento relevante de la oferta en la zona doméstica frente al terminal anterior, en respuesta a las nuevas demandas de los pasajeros. Por ello, buscamos ofrecer un mix de operadores en comida peruana, especialmente pensado para el turista internacional, que prioriza un balance de marcas reconocidas”, explica Marinela Beke, gerente de Negocios de Retail de Lima Airport Partners (LAP).

Locales comerciales

En el frente comercial, abril marcará la apertura de un Duty Free Express en la zona internacional y Assist Card colocará su segundo módulo. Para mayo, la oferta se ampliará con la llegada de Miniso, dirigida a pasajeros de vuelos nacionales interesados en productos kawai.

Según Beke, la expansión de los espacios comerciales responde directamente al incremento en el flujo de pasajeros. En ese sentido, adelantó que la habilitación de nuevos locales será progresiva y estará sujeta a la evolución de la demanda.

“Contamos con espacios aún cerrados cuya apertura dependerá del comportamiento del tráfico de pasajeros, ya que constantemente evaluamos la relación entre el número de usuarios y los metros cuadrados de oferta comercial disponibles”, detalla.

Si bien la zona doméstica concentra cerca del 60% del flujo de pasajeros y presenta un alto potencial de crecimiento, es la zona internacional la que registra mayores niveles de rentabilidad. Prueba de ello es que el Duty Free duplicó sus ventas diarias el pasado 30 de noviembre, un hito sin precedentes en sus 25 años de operación en el aeropuerto, impulsado por la llegada de visitantes con motivo de la final de la Copa Libertadores.

En esa línea, para la segunda mitad del año se proyecta la apertura de dos salas VIP: The Club Lounge en la zona doméstica (julio) y The Club II Lounge en la zona internacional (septiembre), en respuesta a la creciente preferencia —alrededor del 15% de los pasajeros— por esperar sus vuelos en este tipo de espacios.