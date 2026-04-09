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LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Maritza Saenz

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez no solo mejora las condiciones para recibir un mayor flujo de turistas, sino que también apunta a posicionarse en la experiencia del pasajero. En línea con este objetivo, diez empresas tienen prevista la apertura de locales hasta junio de este año, para impulsar la expansión comercial del terminal.

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