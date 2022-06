El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha incrementado a partir de la eliminación del distanciamiento social en los aeropuertos del país.

El gobierno peruano aprobó hace pocos días, la eliminación del metro de distancia entre pasajeros en todos los aeropuertos del país. Esta medida, que fue impulsada por el Mincetur y los gremios vinculados al sector, la cual potenciará a toda la cadena de valor del sector turismo.

El titular del sector, Roberto Sánchez, indicó que el flujo se incrementa con el paso de los días, sumado a la programación de más vuelos por parte de las líneas aéreas. Afirmó que la supresión del distanciamiento tendrá importantes resultados para el turismo interno y receptivo.

“En este recorrido hemos hecho una visita con los diferentes gerentes públicos y privados alrededor de toda la cadena del sector aeroportuario, en el marco de la eliminación del distanciamiento social que permitirá reimpulsar el sector turismo. Hemos estado también con la autoridad sanitaria verificando y dialogando acerca de la disposición de la exigencia del esquema completo de vacunación para los no residentes, la cual viene de la mano con el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad”, apuntó.

Además, informó que esta mañana se publicó el Decreto Supremo N° 069-2022-PCM, que establece que los peruanos y extranjeros residentes en nuestro país y que sean mayores de 18 años deben acreditar haberse aplicado las tres dosis de vacunación contra la COVID-19; asimismo, las personas de 12 a 17 años deben acreditar haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación en el Perú o en el extranjero.

En el caso de los extranjeros no residentes, deben contar con la vacunación de acuerdo con el esquema de su país de origen. De no contar con la citada vacunación, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar en su punto de origen. Los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos para abordar.

“Hemos acudido a la oficina de expedición de pasaportes y verificamos que se emiten alrededor de 250 pasaportes diarios. Asimismo, hemos dialogado con el superintendente Nacional de Migraciones porque se necesita, a la brevedad, poner en funcionamiento la totalidad de las puertas electrónicas o e-gates que permita un mayor flujo de turistas”, agregó el ministro Sánchez.