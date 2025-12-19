El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) anunció que este sábado 20 de diciembre entrará en funcionamiento la antigua pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC).

Con una inversión estimada de U$S 35.7 millones, el proyecto de rehabilitación integral contempló la pavimentación y señalización de la pista, sustitución de losas y adecuaciones en siete calles de rodaje, incluyendo el sobreancho de la calle Delta y la habilitación de los conectores L1, L4 y L7.

Culminan los trabajos de pavimentación de la pista antigua del Aeropuerto Jorge Chávez.

Ahora, se encuentra en fase final la señalización horizontal, la conformación de franjas de pista, la pavimentación de la zona de empalme de la calle de rodaje y los trabajos conexos.

Asimismo, los trabajos abarcaron la mejora de ambas áreas de seguridad de extremo del carril, la intervención de zonas no pavimentadas y la instalación de luces de eje y borde en las calles de rodaje Lima.

De igual forma, se completó con la construcción de las vías de servicio VSR 8 y VSR 14, la reconfiguración de la plataforma de motores e implementación de una nueva isla de cargadero de combustible JET A1.

Despegue en el Aeropuerto Jorge Chávez visualizado desde la pista de aterrizaje antigua. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec). / HUGO PEREZ

Al momento de la inspección, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) se encontraba en fase final de levantamiento de observaciones técnicas o punch list, ejecutando además pruebas de fricción y labores de limpieza en la superficie.

Cabe precisar que, si bien la pista entra en funcionamiento ahora, el plazo contractual para la culminación integral y entrega definitiva de la obra está fijado para el 15 de enero de 2026.

En tanto, el Ositran continuará supervisando la operatividad y rehabilitación completa de la pista antigua del AIJC conforme a los estándares básicos y requisitos técnicos mínimos establecidos en el contrato de concesión y fiscalizando los plazos establecidos.

Por otro lado, se confirmó que de manera paralela se finaliza la renovación del sistema de Luces Aeronáuticas de la Pista y Calles de rodaje (AGL). Este proyecto es ejecutado por LAP mediante un convenio con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y no está bajo la supervisión directa de Ositran.