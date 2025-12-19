Pista de aterrizaje antigua del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
Pista de aterrizaje antigua del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez | Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
/ HUGO PEREZ
Redacción EC
Redacción EC

El (Ositran) anunció que este sábado 20 de diciembre entrará en funcionamiento la antigua pista de aterrizaje y despegue del (AIJC).

Con una inversión estimada de U$S 35.7 millones, el proyecto de rehabilitación integral contempló la pavimentación y señalización de la pista, sustitución de losas y adecuaciones en siete calles de rodaje, incluyendo el sobreancho de la calle Delta y la habilitación de los conectores L1, L4 y L7.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos
CONOCE MÁS: MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exonerados

Asimismo, los trabajos abarcaron la mejora de ambas áreas de seguridad de extremo del carril, la intervención de zonas no pavimentadas y la instalación de luces de eje y borde en las calles de rodaje Lima.

De igual forma, se completó con la construcción de las vías de servicio VSR 8 y VSR 14, la reconfiguración de la plataforma de motores e implementación de una nueva isla de cargadero de combustible JET A1.

Despegue en el Aeropuerto Jorge Chávez visualizado desde la pista de aterrizaje antigua. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
Despegue en el Aeropuerto Jorge Chávez visualizado desde la pista de aterrizaje antigua. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).
/ HUGO PEREZ

Al momento de la inspección, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) se encontraba en fase final de levantamiento de observaciones técnicas o punch list, ejecutando además pruebas de fricción y labores de limpieza en la superficie.

Cabe precisar que, si bien la pista entra en funcionamiento ahora, el plazo contractual para la culminación integral y entrega definitiva de la obra está fijado para el 15 de enero de 2026.

Mujer se disfraza de dinosaurio para recibir a sus familiares en aeropuerto.
MÁS INFORMACIÓN: Menor queda atrapado en escalera eléctrica del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

En tanto, el Ositran continuará supervisando la operatividad y rehabilitación completa de la pista antigua del AIJC conforme a los estándares básicos y requisitos técnicos mínimos establecidos en el contrato de concesión y fiscalizando los plazos establecidos.

Por otro lado, se confirmó que de manera paralela se finaliza la renovación del sistema de Luces Aeronáuticas de la Pista y Calles de rodaje (AGL). Este proyecto es ejecutado por LAP mediante un convenio con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y no está bajo la supervisión directa de Ositran.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC