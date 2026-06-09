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El MTC destacó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentra cerca del 90% de la carga aérea nacional, posicionándolo como un eje clave para la articulación con el puerto de Chancay. Foto: gob.pe
El MTC destacó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentra cerca del 90% de la carga aérea nacional, posicionándolo como un eje clave para la articulación con el puerto de Chancay. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), informó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedaría conectado con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay mediante un corredor logístico que impulsará el flujo de carga de comercio electrónico procedente de Asia hacia Sudamérica.

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