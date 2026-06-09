El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), informó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedaría conectado con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay mediante un corredor logístico que impulsará el flujo de carga de comercio electrónico procedente de Asia hacia Sudamérica.

La iniciativa tiene una inversión de US$20 millones y estaría operativa antes de fines de 2026. Según Lima Airport Partners (LAP), la conexión forma parte de un modelo logístico “mar-tierra-aire” que busca convertir a Lima en un centro regional de distribución de carga internacional.

El esquema aprovecha la conectividad marítima del puerto de Chancay para trasladar la carga por vía terrestre hacia el Aeropuerto Jorge Chávez, desde donde será distribuida por vía aérea a distintos mercados de la región.

Como parte del proyecto, también se implementará un moderno almacén de carga de 6,885 metros cuadrados con conexión directa a las operaciones aeroportuarias, infraestructura que permitirá optimizar el tránsito de mercancías.

Con esta integración logística, se busca reducir tiempos y costos logísticos y reforzar el posicionamiento del Perú como plataforma estratégica entre Asia y Sudamérica.

El MTC destacó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentra cerca del 90% de la carga aérea nacional, posicionándolo como un eje clave para la articulación con el puerto de Chancay y el fortalecimiento del comercio exterior.