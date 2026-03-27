En las sesiones de Planes de Negocios convocadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), las empresas prestadoras a cargo de los terminales aeroportuarios del Perú explicaron las acciones proyectadas para el presente año, sumando una inversión aproximada de US$306.6 millones.

Lima Airport Partners (LAP) operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) cerró el 2025 con un tráfico de pasajeros de 25.5 millones (+4,1% que en el 2024). LAP indicó que el proyecto de ampliación continuará este año con una inversión cercana a US$8 millones para mejorar las áreas no pavimentadas de la pista 16R-34L fase 2, el rediseño de la zona de carga, mejoras en la estación satélite, instalación de deflectores de chorro, mejoras tecnológicas en los sistemas de carga y de gestión de colas con mediciones de tiempo.

La agenda de LAP, también, contempla la adjudicación del contrato para el diseño y construcción del primer edificio de oficinas, culminación de la construcción de la fase 1 del Centro de Mantenimiento de Línea (CML) de Latam, el proceso de contratación para desarrollar un terminal FBO (Fixed Base Operator) especializado en aviación privada y ejecutiva en el terminal antiguo (recientemente lanzado), la evaluación del proyecto de hangar MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) para terceros, la comercialización de áreas en la parcela este (Av. Faucett, alrededor del terminal antiguo) y la recepción de propuestas para la reutilización comercial del antiguo terminal.​​

Asimismo, LAP fortalecerá el sistema de acceso al aeropuerto con la reubicación de módulos de venta del taxi autorizado (más cerca a las puertas del terminal), incorporación de la nueva ruta del bus Airport Express hacia San Miguel, evaluación de nuevas rutas de conexión del transporte público Aerodirecto, senderos peatonales en los estacionamientos, elaboración de un nuevo estudio de modal split y la actualización del Reglamento de Uso de la Playa de Estacionamiento del AIJC y Vías de Circulación.

El Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia concesionado a Aeropuertos del Perú (AdP) registró 7,6 millones de pasajeros en los 12 aeropuertos del centro y norte del país a su cargo, durante el 2025. Proyecta invertir en el 2026, US$165.8 en obras de rehabilitación y mejoramiento del lado aire (obras y estudios, en distintos aeropuertos de la red), estudios del Plan Maestro de Desarrollo (Chiclayo, Tumbes, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Anta, Chachapoyas, Pisco, Talara, Piura, Trujillo, Cajamarca), equipamiento y mantenimientos correctivos y preventivos.

En estudios relacionados a proyectos menores se encuentra la optimización del sistema eléctrico en nueve aeropuertos con un presupuesto superior a los US$15 millones.

El Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia administrado por Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) movilizó 4,7 millones de pasajeros durante el 2025 en los terminales a su cargo: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna, y tiene previsto invertir en el 2026 más de US$97.5 millones en infraestructura y equipamiento, para lo cual las partes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones y AAP) han suscrito la Adenda N° 5 al Contrato de Concesión.

En lo relacionado a los aspectos operativos, tienen previsto ejecutar el levantamiento de datos aeronáuticos y obstáculos en los cinco aeropuertos, aumento de frecuencia de vuelos a través de la gestión con aerolíneas, optimización de gestión de colas, tiempos de espera y procesos de seguridad para mejorar la experiencia de pasajeros, implementación de mejoras operativas para mantener el cumplimiento de niveles de servicio y los estándares de calidad de servicio, estandarización de procesos y planeamiento operacional, establecimiento de métricas de desempeño (KPI’s) para asegurar la eficiencia operativa, rediseño de planes de contingencia para garantizar la operación segura y eficiente durante las obras próximas en cada terminal. Del mismo modo, AAP planea atender oportunamente los mantenimientos rutinarios y periódicos para garantizar la operatividad de los aeropuertos.

Por último, Corpac anunció una inversión para el 2026 ascendente a US$20.2 millones destinados, principalmente, al mejoramiento de la conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas (Fase I y II)​, ampliación de los Servicios de Navegación Aérea (SNAR) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez​, implementación de equipos de comunicaciones, de electricidad, informática y sistemas de vigilancia aérea, entre otros. Ositrán se encargará de supervisar la ejecución de estas inversiones conforme a los términos establecidos en los contratos de concesión.