Resumen

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La agenda de LAP, también, contempla la adjudicación del contrato para el diseño y construcción del primer edificio de oficinas. Foto: Andina.
La agenda de LAP, también, contempla la adjudicación del contrato para el diseño y construcción del primer edificio de oficinas. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En las sesiones de Planes de Negocios convocadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), las empresas prestadoras a cargo de los terminales aeroportuarios del Perú explicaron las acciones proyectadas para el presente año, sumando una inversión aproximada de US$306.6 millones.

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