¿Aeropuertos más caros, menos vuelos?: los riesgos de la tarifa única de transferencia que alerta ALTA
Peter Cerdá, CEO de la Asociación de Transporte Aéreo de América Latina y el Caribe (ALTA)y vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), detalló cuales son los riesgos de aplicar la TUUA de transferencia en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: desde desalentar la llegada de nuevas aerolíneas, hasta incrementar el precio de los boletos, incluso quitar a Lima de las preferencias en las rutas de conexión. Peter Cerdá advirtió que corremos el riesgo de convertirnos en el aeropuerto más caro de la región.

