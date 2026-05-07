La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) se pronunciaron ante el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para una próxima firma en mayo de la Adenda N° 9 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Jorge Chávez con Lima Airport Partners (LAP).

En ese sentido, AETAI indicó que el 4 de mayo se presentó una acción contencioso-administrativa (ACA) contra la Resolución N° 0005-2026-CD-OSITRAN –y N° 0019-2025-CD-OSITRAN– del Consejo Directivo de Ositran, que fijó las tarifas máximas de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros que realizan transferencias nacionales (US$7.46) e internacionales (US$11.86 con IGV) en el AIJCH, a fin de que estas se anulen y se aplique una metodología de cálculo más adecuada, reconociendo únicamente montos de inversión fiscalizados por su Gerencia de Supervisión.

De acuerdo con los gremios, la aplicación de este cargo desde el 07 de diciembre del 2025 convirtió al Aeropuerto Jorge Chávez en el más caro de América Latina para los pasajeros en transferencia internacional y ha provocado la cancelación de ocho rutas internacionales desde Lima en el primer trimestre del 2026.

“Su aplicación generó que aeropuertos de Bogotá, Buenos Aires, Santiago, São Paulo y Panamá absorbieran el tráfico de conexión que Lima viene perdiendo, abriendo o reforzando rutas directas hacia destinos que el AIJCH dejó de operar. Los gremios aéreos han documentado este deterioro en reuniones y comunicaciones dirigidas al MTC desde octubre del 2025”, explicaron en un comunicado.

Respecto al proyecto de Adenda N° 9, publicado el 30 de marzo del 2026, precisaron que no resuelve el problema de fondo, presenta vicios legales, un modelo económico con cifras distorsionadas y una negociación cerrada a la revisión pública.

“La adenda que pretenden firmar eliminaría únicamente la TUUA de transferencia nacional, el cobro entre vuelos domésticos, pero se dejará intacta la tarifa internacional que ha generado el daño real”, explicaron. IATA, ALTA y AETAI han propuesto formalmente al MTC ampliar la negociación para incluir la eliminación de ambas tarifas, con alternativas que no implican un subsidio adicional del Estado, como la ampliación del plazo de la concesión.

“Los gremios reconocen que la adenda es el instrumento disponible para solucionar el problema, pero suscribir una versión incompleta cierra la negociación sin haber resuelto lo más importante: proteger la competitividad y conectividad aérea del país”, agregaron.

Los gremios también advirtieron que la cifra de pasajeros de transferencia nacional que determina cuál es el monto que compensará el Estado no tiene fuente declarada ni estadística oficial que la respalde. Pese a ello, el MTC denegó en abril el acceso de los gremios a los informes económicos de sustento de la Adenda N° 9. De este modo, el sustento de una decisión que compromete recursos públicos solo será conocido cuando la adenda ya esté firmada.

Además remarcaron que no se oponen a que exista una adenda, ya que es el instrumento necesario para resolver el problema tarifario. Se oponen a que se firme un documento que todavía no se ha consensuado ni transparentado.

“La puerta para corregirlo está abierta: sanear el procedimiento actualizando las cifras, publicar el sustento antes de la firma e incluir la TUUA de transferencia internacional en la negociación. Son pasos que aún pueden darse. IATA, ALTA y AETAI confían en que el MTC actuará con la responsabilidad que el momento político exige”, finalizaron.