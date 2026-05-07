Resumen

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Los gremios también advirtieron que la cifra de pasajeros de transferencia nacional que determina cuál es el monto que compensará el Estado no tiene fuente declarada ni estadística oficial que la respalde. (Foto: LAP)
Los gremios también advirtieron que la cifra de pasajeros de transferencia nacional que determina cuál es el monto que compensará el Estado no tiene fuente declarada ni estadística oficial que la respalde. (Foto: LAP)
Por Redacción EC

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) se pronunciaron ante el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para una próxima firma en mayo de la Adenda N° 9 al Contrato de Concesión del Aeropuerto Jorge Chávez con Lima Airport Partners (LAP).

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