La nueva prima regirá desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028. Foto: Andina/ Referencial.
La nueva prima regirá desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

Como resultado de la novena licitación del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO IX), realizada hoy y organizada por las empresas administradoras de fondos (EAF), la prima del seguro previsional que pagan los afiliados al Sistema Privado de Pensiones se redujo de 1,37% a 1,12% de su remuneración asegurable, lo que representa una disminución de 18%.

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