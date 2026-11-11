Como resultado de la novena licitación del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO IX), realizada hoy y organizada por las empresas administradoras de fondos (EAF), la prima del seguro previsional que pagan los afiliados al Sistema Privado de Pensiones se redujo de 1,37% a 1,12% de su remuneración asegurable, lo que representa una disminución de 18%.

Se trata de la prima más baja registrada desde la primera licitación del SISCO, en 2013, por debajo del 1,23% obtenido en aquella ocasión.

Objetivos e impacto de la licitación

Este mecanismo de licitación, diseñado en el año 2012, busca promover mayores niveles de competencia entre las empresas de seguros que participan en el SPP. Para tal fin, la licitación tiene carácter integral, es decir, se licita toda la cartera de afiliados independientemente de la EAF a la que pertenezcan. Ello tiene un efecto de distribución social del riesgo previsional para todos los afiliados, concepto base de los mecanismos de aseguramiento masivo y obligatorio.

La nueva prima regirá desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028. Asimismo, la reducción de la prima representa un ahorro estimado de S/339 millones al año para el conjunto de afiliados aportantes, y de S/678 millones durante toda la vigencia del contrato.

En la actualidad, la tasa de cobertura, que refleja el nivel de acceso a los beneficios del seguro, está en alrededor de 87%, uno de los porcentajes más altos en la región, lo que muestra el nivel de cobertura y suficiencia previsional que brinda, hoy, el SPP ante estas contingencias.

Beneficio de la cobertura

Cabe precisar que esta menor prima no modifica el alcance de los beneficios del seguro, que están preestablecidos en la normativa del SPP. Por tanto, el afiliado que cumple los requisitos de cobertura, principalmente contar con al menos cuatro aportes en los ocho meses previos al siniestro, mantiene el derecho a una pensión de invalidez equivalente al 70% de su remuneración promedio en caso de invalidez total o al 50% en caso de invalidez parcial. Sus beneficiarios mantienen el derecho a una pensión de sobrevivencia, y se cubren además los gastos de sepelio.

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Como se recuerda, este seguro tiene como objetivo reemplazar los ingresos de un trabajador que, ante la pérdida de su capacidad de trabajo o en caso de su fallecimiento, requiera recursos para él o su grupo familiar.

La SBS señaló que la novena licitación fue la más competitiva desde que se implementó el mecanismo. Como resultado de la licitación, la cartera de afiliados se dividió en siete fracciones, que fueron adjudicadas a las empresas que ofertaron las menores primas:

Empresa de Seguros Número de fracciones adjudicadas Prima ofertada Pacífico Seguros 2 1,09% Mapfre Perú 1 1,13% Rimac Seguros 2 1,13% La Positiva Seguros 2 1,16% Prima promedio ponderada 1,12%

La prima del seguro previsional que paga el afiliado es única y corresponde al promedio de las tasas adjudicadas.