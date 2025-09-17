La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) saludó la aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que marca un avance clave para fortalecer la preparación de proyectos, mejorar la gestión contractual y acelerar la provisión de servicios públicos sostenibles.

Indicaron que las APP aseguran calidad y continuidad en los servicios, así como garantizan la operación y mantenimientos en infraestructura.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“El país enfrenta brechas críticas en salud, educación, agua, saneamiento, energía, irrigación, transporte y conectividad. Las APP permiten no solo construir infraestructura, sino garantizar su operación y mantenimiento, asegurando calidad y continuidad en los servicios”, sostuvo en un comunicado AFIN.

Además, instan al Poder Ejecutivo y a los actores del sistema APP a trabajar conjuntamente en un reglamento orientado a resultados que habilite una cartera de inversiones superior a US$30.000 millones en APP y genere más de 1.3 millones de empleos formales en sectores estratégicos.

“Desde AFIN, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructura de calidad, la inversión privada y el fortalecimiento institucional como pilares del progreso nacional”, concluyeron.