AFIN sostuvo que las APP aseguran calidad y continuidad en los servicios, así como garantizan la operación y mantenimientos en infraestructura. (Fuente: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) saludó la aprobación de la nueva (APP), que marca un avance clave para fortalecer la preparación de proyectos, mejorar la gestión contractual y acelerar la provisión de servicios públicos sostenibles.

Indicaron que las APP aseguran calidad y continuidad en los servicios, así como garantizan la operación y mantenimientos en infraestructura.

Maro Villalobos

El país enfrenta brechas críticas en salud, educación, agua, saneamiento, energía, irrigación, transporte y conectividad. Las APP permiten no solo construir infraestructura, sino garantizar su operación y mantenimiento, asegurando calidad y continuidad en los servicios”, sostuvo en un comunicado AFIN.

Además, instan al Poder Ejecutivo y a los actores del sistema APP a trabajar conjuntamente en un reglamento orientado a resultados que habilite una cartera de inversiones superior a US$30.000 millones en APP y genere más de 1.3 millones de empleos formales en sectores estratégicos.

Desde AFIN, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructura de calidad, la inversión privada y el fortalecimiento institucional como pilares del progreso nacional”, concluyeron.

