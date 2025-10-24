La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su profunda preocupación ante el riesgo de suspensión del servicio de entrega domiciliaria de medicamentos (PADOMI-Delivery), prevista para el 31 de octubre de 2025, debido al incumplimiento de pagos por parte de EsSalud al operador logístico Salog, empresa concesionaria asociada a nuestro gremio.

“Esta situación pone en riesgo la atención de más de 50.000 adultos mayores y pacientes con movilidad reducida en 56 distritos de Lima y Callao, quienes dejarán de recibir sus tratamientos y medicinas en casa y deberán trasladarse personalmente al Complejo Hospitalario Arenales para recoger sus medicamentos, asumiendo costos adicionales, dificultades logísticas y riesgos para su salud”, indicó la asociación en un comunicado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además, señaló que desde hace meses, Salog ha solicitado sin éxito la regularización de los pagos por servicios efectivamente prestados y conformados por EsSalud. Ante la falta de respuesta y la acumulación de deudas, la empresa se vería obligada a suspender temporalmente el servicio, pese a haberlo sostenido con recursos propios durante los últimos meses.

En ese sentido, AFIN advirtió que esta situación afecta directamente a los pacientes más vulnerables del sistema público de salud y representa un grave riesgo para la continuidad de la gestión y distribución de medicamentos en el marco del contrato de Asociación Público-Privada (APP) de almacenes y farmacias de Lima y Callao.

“Reiteramos nuestro llamado a EsSalud para que regularice de manera inmediata los pagos pendientes y adopte las medidas necesarias para garantizar la atención oportuna de los miles de asegurados del programa PADOMI”, subrayan.