AFIN advierte que no puede haber puertos sin regulación: la igualdad de trato es clave para la competencia

AFIN indicó que cualquier operador que brinde este tipo de servicios debe someterse al régimen de control y supervisión previsto en la ley. Foto: Andina.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) saludó el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros en torno a la defensa del marco institucional que rige la actividad portuaria en el país y reafirmó que todo operador que preste servicios portuarios básicos debe estar sujeto a las mismas condiciones que los demás.

