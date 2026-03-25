La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), mediante un comunicado, expresó su preocupación por la aprobación del nuevo Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, al advertir que no prioriza adecuadamente el sector educación, pese a la magnitud de la brecha existente en el país.

AFIN precisó que actualmente la brecha en infraestructura educativa asciende a S/171.724 millones. Además, el 48,4% de los colegios públicos requiere sustitución total por encontrarse en riesgo estructural, lo que afecta a cerca de 1,2 millones de estudiantes. A ello se suma que solo el 31,7% de instituciones educativas cuenta con servicios básicos completos (agua, saneamiento y electricidad) y apenas el 27.4% tiene acceso a internet.

En ese contexto, el gremio cuestionó que no se hayan priorizado proyectos clave, como los cuatro proyectos de colegios en situación de riesgo en Lima Metropolitana, que se encuentran en Proinversión desde hace más de 11 años y podrían beneficiar a más de 77,000 alumnos.

AFIN también advirtió la falta de iniciativas orientadas a garantizar el mantenimiento y operación de infraestructura educativa existente, como los colegios Bicentenario y los proyectos desarrollados por la ANIN, en los que se han invertido más de S/9.700 millones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de estas inversiones en el mediano plazo.

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De otro lado, cuestionaron que, si bien el criterio de sostenibilidad fiscal es relevante en la priorización de proyectos, resulta preocupante la inclusión de múltiples iniciativas como las de infraestructura agraria bajo esquemas de gobierno a gobierno, sin suficiente claridad sobre la solvencia de su presupuesto o de su financiamiento integral.

“El país no puede darse el lujo de postergar inversiones en sectores críticos como educación y salud, que tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades”, señaló el gremio.

En esa línea, AFIN hizo un llamado a revisar los criterios de priorización del Plan Nacional de Infraestructura, a fin de que este responda efectivamente a las necesidades más urgentes del país y se consolide como una herramienta de planificación estratégica orientada al cierre de brechas.