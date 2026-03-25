Resumen

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AFIN precisó que actualmente la brecha en infraestructura educativa asciende a S/171.724 millones. (Foto: Comex)
AFIN precisó que actualmente la brecha en infraestructura educativa asciende a S/171.724 millones. (Foto: Comex)
Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), mediante un comunicado, expresó su preocupación por la aprobación del nuevo Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, al advertir que no prioriza adecuadamente el sector educación, pese a la magnitud de la brecha existente en el país.

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