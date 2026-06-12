La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su profunda preocupación porque el proyecto de crédito suplementario presentado hoy no considera recursos para el Puente Santa Rosa ni para la Vía Expresa Santa Rosa, obras fundamentales para garantizar los accesos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aéreo del país.

“La omisión de estos proyectos compromete seriamente la conectividad del aeropuerto, afectando no solo a millones de pasajeros, sino también a la competitividad logística del Perú, al sector portuario y a la imagen internacional del país”, indicó AFIN en un comunicado.

Cabe recordar que en agosto de 2027, Perú será sede de los Juegos Panamericanos, evento que congregará a más de 9.000 atletas provenientes de todo el continente, quienes ingresarán al país a través del Aeropuerto Jorge Chávez.

En ese sentido, AFIN señaló que la falta de infraestructura vial adecuada para este acceso generaría un alto riesgo de congestión y afectaría la experiencia de visitantes y delegaciones internacionales.

La asociación hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que corrijan esta situación a la brevedad e incorporen en el crédito suplementario los recursos necesarios para la ejecución del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa.

“Estas obras no son opcionales: constituyen una condición indispensable para garantizar la conectividad, la competitividad y la adecuada organización de un evento de trascendencia continental”, finalizó.