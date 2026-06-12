Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La asociación hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que corrijan esta situación a la brevedad e incorporen en el crédito suplementario los recursos necesarios para la ejecución del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Andina.
La asociación hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que corrijan esta situación a la brevedad e incorporen en el crédito suplementario los recursos necesarios para la ejecución del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su profunda preocupación porque el proyecto de crédito suplementario presentado hoy no considera recursos para el Puente Santa Rosa ni para la Vía Expresa Santa Rosa, obras fundamentales para garantizar los accesos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aéreo del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.