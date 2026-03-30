Resumen

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La Asociación señaló que la situación de Petro-Perú debe ser abordada con criterios técnicos y de responsabilidad fiscal. (Imagen: Andina).
La Asociación señaló que la situación de Petro-Perú debe ser abordada con criterios técnicos y de responsabilidad fiscal. (Imagen: Andina).
Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante los recientes anuncios en torno a la empresa estatal Petro-Perú, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de su proceso de reforma y la posibilidad de nuevos mecanismos de financiamiento.

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