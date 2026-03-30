La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante los recientes anuncios en torno a la empresa estatal Petro-Perú, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de su proceso de reforma y la posibilidad de nuevos mecanismos de financiamiento.

En ese sentido, la Asociación señaló que la situación de Petro-Perú debe ser abordada con criterios técnicos y de responsabilidad fiscal. “Exhortamos a no retroceder en las medidas establecidas en el decreto de urgencia orientado a la reorganización de Petro-Perú, las cuales constituyen un paso necesario para evitar mayores pérdidas operativas”, indicó.

AFIN subrayó que una empresa pública debe estar al servicio de todos los peruanos, operando bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad, y no responder a intereses particulares o enfoques ideológicos que comprometan su viabilidad.

Agregó que resulta necesario implementar medidas concretas de reforma, fortalecimiento de la gobernanza y mejoras en la gestión, a fin de asegurar que la empresa opere bajo criterios sostenibles, más aún en un entorno internacional complejo.

De otro lado, remarcó que es necesario resolver de forma inmediata el pago de la deuda pendiente del Estado con el Fondo de Estabilización de los Combustibles, cuyo incumplimiento afecta directamente la situación financiera del sector y distorsiona el funcionamiento del mercado.

“El país necesita reglas claras y decisiones responsables. La estabilidad económica y la confianza en el Perú dependen de que se actúe con visión de largo plazo, evitando soluciones de corto plazo que comprometan recursos públicos”, finalizó AFIN.