La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante el anuncio de la conformación de comités para la selección de nuevos presidentes de los organismos reguladores y el cronograma de los respectivos procesos de selección.

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En ese sentido, AFIN cuestionó que se lleve este proceso en un contexto de transición gubernamental, donde quedan pocas semanas para la instalación de un nuevo gobierno. Además, indicaron no tener claro el interés por acelerar esta designación.

“Consideramos que no resulta pertinente llevar adelante este proceso en un contexto de transición gubernamental, cuando faltan pocas semanas para la instalación de un nuevo gobierno. No resulta claro el interés por acelerar esta designación, más aún cuando no se han introducido mejoras sustantivas en la gobernanza de los organismos reguladores, condición indispensable para garantizar su independencia, transparencia y eficacia”, indicó el gremio en su comunicado.

En dicho comunicado también dejaron en claro que sin una reforma que fortalezca la participación de los miembros del Consejo Directivo y que asegure procesos internos más sólidos, cualquier intento de renovación podría reproducir los mismos problemas de gestión y credibilidad.

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“El modelo vigente, que concentra atribuciones en una Presidencia Ejecutiva, ha mostrado limitaciones a lo largo de los años. Sin una reforma que fortalezca la participación de los miembros del Consejo Directivo y que asegure procesos internos más sólidos, cualquier intento de renovación podría reproducir los mismos problemas de gestión y credibilidad”, agregó AFIN.

Finalmente, solicitaron que este proceso sea suspendido y que la responsabilidad de definir la nueva gobernanza y conducción de los organismos reguladores recaiga en el próximo gobierno.