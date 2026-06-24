Solicitaron que este proceso sea suspendido y que la responsabilidad de definir la nueva gobernanza y conducción de los organismos reguladores recaiga en el próximo gobierno. (Imagen: Andina)
Solicitaron que este proceso sea suspendido y que la responsabilidad de definir la nueva gobernanza y conducción de los organismos reguladores recaiga en el próximo gobierno. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante el anuncio de la conformación de comités para la selección de nuevos presidentes de los organismos reguladores y el cronograma de los respectivos procesos de selección.

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