Ante el reciente anuncio que las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima serán impulsadas mediante acuerdos de gobierno a gobierno, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) expresó su preocupación y planteó que estos proyectos sean desarrollados y ejecutados a través de la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP).

De acuerdo con la Afin, las APP aseguran financiamiento, transferencia de riesgos, operación y mantenimiento, además de ofrecer mejores condiciones de sostenibilidad a largo plazo.

“Nos preocupa que estos proyectos no pasen por la exhaustiva evaluación que deben cumplir los proyectos de APP, como el análisis de valor por dinero y la evaluación presupuestal, entre otros. Actualmente, no existe claridad respecto a si se cuenta con todos los recursos públicos o con financiamiento asegurado para hacer estos proyectos a través de obra pública, donde el Estado asume todos los riesgos”, señaló Afin.

La asociación remarcó que herramientas como las PMO, los con enfoque colaborativo y el sistema fast track y otras, también deben y pueden aplicarse en la modalidad APP. “ No se entiende la insistencia en excluir a las APP de esta tarea. Es fundamental evitar que el déficit fiscal se incremente con obras públicas desfinanciadas o aumentando el endeudamiento”.

Asimismo, instaron a que el nuevo marco institucional y regulatorio de las APP, recientemente aprobado, sea aprovechado. Este pedido también se extendió al proyecto Lima-Ica, donde consideraron que los recursos presupuestales son limitados.

“Las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima son indispensables para contribuir a resolver el grave problema de movilidad en la capital y avanzar hacia un sistema integrado de transporte urbano en Lima y Callao, y en el resto del país. El país acumula 5 años de retraso en este objetivo por insistir en una modalidad que no cuenta con los recursos suficientes”, finalizó la Afin.