La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante el anuncio de la concesionaria Rutas de Lima de iniciar un proceso de disolución y liquidación, decisión adoptada tras el cierre de 26 casetas de peaje que ocasionó la pérdida de más del 60% de sus ingresos.

“El proceso de liquidación de Rutas de Lima no solo representa una controversia empresarial, sino que millones de usuarios que transitan por las vías concesionadas corran el riesgo de que se vean comprometidos el mantenimiento, la seguridad vial y la operación adecuada de la infraestructura, pilares esenciales para garantizar tránsito seguro y eficiente”, se lee en el comunicado.

Remarcó que este hecho daña la imagen internacional del país, debilita la credibilidad de sus instituciones y afecta la capacidad de atraer nuevas inversiones en infraestructura en beneficio de millones de peruanos.

Además, indicaron que las Asociaciones Público-Privadas (APP) han permitido al Perú avanzar en sectores clave como transporte, telecomunicaciones, energía y agua. Sin embargo, este tipo de casos ponen en entredicho la sostenibilidad de este modelo.

“Respetar los contratos suscritos por el Estado es indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo de infraestructura que el país necesita”, agregó AFIN.

Finalmente, exhortaron a que las controversias de cualquier índole se resuelvan en el marco de los mecanismos legales y contractuales establecidos.