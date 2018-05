AFIN: La utilidad del reglamento se demostrará con hechos

Tras el anuncio de la aprobación del reglamento de la Ley 30737, que reemplaza al Decreto de Urgencia (D.U.) 003, el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, indicó que para probar la eficiencia de la nueva norma se tendrá que esperar a observar resultados concretos.



"No quiero ser pesimista, pero lo que mandará aquí son los resultados tangibles. Esto no puede predecirse. Hay que ver como funciona en su aplicación. Se trata de economía pura", dijo en diálogo con este Diario.



La reglamentación de la nueva Ley busca establecer mediante un cálculo el pago de las reparaciones civiles. Prialé explicó que hasta la última revisión presenciada "el reglamento presentaba fórmulas para hacerlo".

El gremio de construcción estuvo participando en la elaboración de la normativa hasta hace algunas semanas. Sin embargo, se deberá esperar hasta su publicación para confirmar si se registran cambios o no.



Por otro lado, el presidente del AFIN saludó el trabajo que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de permitir la activación del sector construcción.

EL REGLAMENTO Y SUS EFECTOS EN LA BANCA

Según Gonzalo Prialé, es de vital importancia que con la reglamentación se obtengan resultados positivos. De lo contrario, "el país estaría en muy serios problemas". La paralización de diversos proyectos por la falta de financiamiento sería uno de ellos.



Así, uno de los gremios que se ha visto más afectado con la demora en la reglamentación es la banca. En conversación con El Comercio, Prialé explicó que ellos no asumirán riesgos que no puedan calcular, ya que no pueden estar prestando dinero a empresas que no estén permitidas de contratar con el Estado.



Por lo contrario, si la normativa funciona, las empresas volverán a tener acceso a financiamientos que les permitan reanudar los proyectos. A su vez, esta disposición del sector bancario ayudará a activar la industria.

POLÍTICA OBSTRUCCIONISTA

Uno de los principales problemas que causó la demora en la reglamentación de la Ley 30737 fue la participación de los políticos y el afán de llevarlo a su campo, refiere el presidente de AFIN.

El hecho de que algunas pequeñas empresas hayan quebrado -tras ingresar a un período de paralización- responde a la idea de que no se encontró soluciones a tiempo. Esto fue producto de los debates políticos creados en torno a la normativa, cuando su problema era de aspecto económico.

"Algo que se tiene que tener en claro es que no se gana nada quebrando empresas, ya que de esta forma no podrán pagar un solo sol de reparación civil”, culminó.

DEUDA A PROVEEDORES

De otro lado, el presidente de la Asociación de Acreedores de Odebrecht, Hugo Alache, mostró su preocupación por el cálculo de la reparación civil, específicamente el referido a la constructora brasileña, pues afectaría a las 563 proveedoras a las que todavía adeuda.



Además, Alache reiteró que el Ejecutivo debe priorizar el pago a los pequeños empresarios antes que al Gobierno, pues lo que se les asignaría no alcanzaría para pagar a los más de 60 mil trabajadores perjudicados. Ello, dado que varias obras se han visto paralizadas a la espera de este reglamento.



La expectativa de los ex proveedores de Odebrecht es grande, además, porque la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) les ha ofrecido la flexibilización en los pagos de sus deudas, condicionado a que el reglamento "diga claro que a los proveedores se les pagará tanto".



De otro lado, si bien no tuvieron una participación en la creación del nuevo reglamento, pese a la insistencia a una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alache destacó que se reunieron este lunes con el primer ministro, César Villanueva, el pasado lunes. Les dijo que transmitiría las inquietudes de la asociación a la cartera de Economía, responsable del reglamento.



"Confiamos en que el presidente Vizcarrra y el premier Villanueva hagan las cosas bien. Como se lo transmití anteanoche, han sido presidentes regionales, han manejado un pequeño Perú", manifestó, esperando una respuesta satisfactoria del nuevo gobierno.