Conforme a los criterios de Saber más

La comisión de Economía del Congreso aprobó con 6 votos a favor y 3 abstenciones la iniciativa que propone una nueva alternativa para el ahorro previsional: el Sistema Alterno de Cuentas de Ahorro Previsional. Dicho sistema tendría a las entidades del sistema financiero como principales administradores.

La norma permite la desafiliación a la AFP y el pase automático de los fondos a este nuevo sistema que, según se lee en el texto aprobado, garantizará al afiliado acceder a una “pensión de jubilación, invalidez y sobrevivencia y simultáneamente obtener créditos para la adquisición de la primera vivienda, capital de trabajo”, entre otros beneficios.

En el Sacap los afiliados a las AFP y a la ONP; para estos últimos, sin embargo, sería una alternativa adicional. Las entidades financieras crearán cuentas previsionales que recibirán aportes obligatorios y voluntarios, así como las rentabilidades generadas.

Cabe recordar que la SBS ha mostrado su oposición a la iniciativa, puesto que planteamiento de la comisión no considera que el sistema financiero no tiene la experiencia ni la estructura para la administración de los fondos.

Durante su participación en la sesión de ayer lunes, el superintendente de AFP Elio Sánchez señaló que la AFP es responsable del proceso de cobranza; mientras que si un empleador no deposita la CTS no hay obligación de cobranza. “Las entidades financieras no están preparadas para administrar un sistema pensionario. No ofrecen multifondos, no cuentan con plataforma de gestión de inversiones”, agregó.