AFP Habitat amplía su propuesta en el mercado peruano de ahorro e inversión. Desde el 1 de diciembre, la compañía comenzará a colocar fondos mutuos administrados por Prudential SAF, acercando estas alternativas a sus clientes y al mercado en general mediante su plataforma comercial y sus canales digitales.

La nueva oferta permitirá acceder de manera fácil y segura a más alternativas de inversión, entre ellas productos en dólares y con exposición a mercados internacionales, con asesoría personalizada y herramientas digitales para invertir.

El modelo reúne capacidades complementarias: Habitat acercará los fondos mutuos a las personas, las orientará durante el proceso de inversión y las atenderá mediante sus canales presenciales y digitales; Prudential SAF continuará desarrollando y administrando los fondos, así como la gestión profesional de las inversiones.

“Queremos facilitar el acceso a más alternativas de inversión y acompañar a las personas en metas financieras adicionales a su jubilación. Desde el 1 de diciembre, nuestra asesoría y canales digitales les permitirán conocer e invertir en fondos mutuos administrados por Prudential SAF, con la experiencia de servicio de Habitat”, señaló Mariano Álvarez de la Torre, CEO de AFP Habitat.

La ampliación fortalece la capacidad de Habitat para acompañar a las personas en metas financieras adicionales a la jubilación, sin modificar la administración de sus fondos previsionales. Los fondos mutuos que se incorporan a la propuesta son productos independientes, administrados por Prudential SAF.