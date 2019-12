El gerente general de AFP Habitat, Mariano Álvarez, conversó con El Comercio en CADE 2019. El ejecutivo comentó las recomendaciones para reformar el sistema previsional peruano que el Ejecutivo viene trabajando, y señaló que los constantes proyectos de reformas les reducen la posibilidad de ser predictivos y por ende generar inversión en el sector.

“Definamos una reforma y dejemos el sistema en paz para que haya más inversión, más competencia y por lo tanto mejor servicio al afiliado”, indicó.

Como se recuerda, en julio de este año, el FMI emitió un informe sobre el sistema previsional del Perú, en el que mencionó su preocupación por sus falencias. También se pronunciaron la OCDE, el BID y el Banco Mundial. Sus recomendaciones coincidieron en elevar la cobertura del sistema incluyendo a independientes para atacar la informalidad, fomentar la frecuencia de aportes, analizar la introducción de cambios paramétricos, como aumentar los aportes y la edad de jubilación, y eliminar el retiro de fondos.

Sobre esto, en setiembre se anunció que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) contará con un planteamiento de reforma del sistema pensionario.

SITUACIÓN EN CHILE

De otro lado, respecto a la actual situación de protestas sociales que vive Chile, Álvarez comentó que la pensión promedio es lo que se critica en dicho país, pero explicó que ese monto de pensión promedio requiere un mayor análisis.

“La pensión promedio, que es lo que se critica en Chile, esconde pensiones muy altas y muy bajas. ¿De donde viene la pensión baja? De gente que no aporta. Yo no puedo esperar que me paguen un sueldo durante 20 años equivalente al que estoy ganando si aporto dos meses [como pensión]. Creo que hay que separar bien este número y ver de qué tamaño es la pensión de aquella gente que aporta y de qué tamaño es la pensión de aquella gente que no aporta”, remarcó sobre la disyuntiva chilena.

RENTABILIDAD

Además, Álvarez mencionó que los fondos de AFP Habitat han crecido aproximadamente un 50% en lo que va del año.

“Somos líderes en rentabilidad en todos los fondos y en todas las mediciones que tenemos [desde que operamos en el Perú]. [...] Eso nos ha traído un crecimiento tanto en la parte de clientes como en la parte de fondos. Nuestros fondos han crecido aproximadamente un 50% en lo que va del año", dijo el ejecutivo.