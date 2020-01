El 2019 fue un año positivo para el sistema privado de pensiones y sus afiliados. Las rentabilidades se mantuvieron a doble dígito y las afiliaciones, gracias al sistema de licitación, alcanzaron el nivel más alto desde el 2013.

En entrevista, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini hace un repaso sobre lo que fue el 2019 para el sistema privado de pensiones y los riesgos que existen para los mercados en el próximo año. Asimismo, explicó la necesidad de discutir una reforma previsional ya que solo con reglas claras se elevará la competitividad en el sector.

-¿Cuántos nuevos afiliados consiguieron gracias a la licitación?

En diciembre ganamos la licitación y empezamos a afiliar en junio y hasta diciembre alcanzamos a 253 mil personas. Entre enero y mayo, Prima tuvo la licitación y logró 185 mil. En total son 435.900 nuevos afiliados a las AFP en el 2019. El mejor año registrado desde el inicio de las licitaciones en el 2013

—¿Cuál fue la rentabilidad de los fondos en el sistema?

El promedio entre las cuatro AFP para el fondo 1 fue 14,5%. Para el fondo 2 fue 14% y para el fondo 3, un 10%. Este año no se dio la regla de que el fondo de más riesgo tiene la mayor rentabilidad.

-Por la volatilidad de los mercados.

No te diría tanto por eso. Lo que ha hecho que el Fondo 1 tenga ese rendimiento es que es un fondo de renta fija y en el 2019 hubo una caída de tasas, lo que genera valor a la renta fija. Mientras que el Fondo 3, pese a que ha sido un buen año en los mercados en general, el mercado de la bolsa peruana no ha sido un año bueno. Al tener un fondo 3 un 30% de participación en la bolsa local, ha tenido un rezago. Por eso es que pedimos aumentar el límite de inversión en el exterior que hoy es de 50%.

—Respecto a sus inversiones en el Perú ¿durante el 2019 observaron retornos atractivos a las oportunidades de inversión?

En el Perú no hubo oportunidades suficientes. Pero por la naturaleza de nuestros equipos, siempre habrá un sesgo a la baja. El crecimiento de los fondos, de la masa de ahorro en Perú, ha sido más rápida que el crecimiento de las oportunidades de inversión en los últimos 5 años. Básicamente porque hubo una incapacidad del Estado y probablemente también del sector privado para llevar a cabo proyectos. Sin oportunidades suficientes, las alternativas empiezan a ser más demandadas y los retornos son menos atractivos. Ojalá que empiecen a salir proyectos adelante.

—¿Observan riesgos durante el 2020 para los mercados? El escenario de tensión de EEUU e Irán, por ejemplo.

Cuando Irán ataca las bases americanas, los futuros del mercado estadounidense ese día en la noche cayeron 1,5%. En la noche, Trump sacó un tuit diciendo que todo estaba bien y al día siguiente el mercado estuvo positivo. No hay nada que parezca que pueda afectar al mercado que está bastante sólido. Más que un conflicto bélico, lo que me preocupa de cara a mercados son las elecciones americanas. Y no las de noviembre, sino las del partido demócrata del primer trimestre. Eso definirá si el que compite con Trump es un Joe Biden, que es más pro mercado o un Elizabeth Warren o un Bernie Sanders, que son más centro izquierda. Independientemente de que uno coincida con las filosofías o no, desde el punto de vista del mercado es más amigable Warren.

Los candidatos a las primarias Joe Biden y Elizabeth Warren, durante el debate. (Foto: AFP)

—¿ Y en el escenario local? Tenemos un año electoral.

El escenario es bien binario. No tenemos idea de cómo será este Congreso. Hay muy poca información de qué partido van a controlarlo. Sabemos cuáles son los partidos que lideran las preferencias, pero no sabemos con qué porcentaje. Para mí, ahí hay un gran nivel de incertidumbre. No queremos un Congreso con una mayoría amplia, pero tampoco tan fraccionado. Queremos uno que pueda lograr consensos.

— ¿Están de acuerdo con la contribución dual (AFP y ONP) que propone la OCDE y que es uno de los insumos de la Comisión de reforma previsional?

El informe de la OCDE es coherente. Más que la propuesta final, me gusta la línea de pensamiento. Propone un sistema de pensiones integrado y eso es positivo porque, por ejemplo, no podemos tener Pensión 65 por un lado y ONP con un sistema de 20 años de aporte y una AFP de ahorro individual. Este esquema de aporte a la AFP y ONP me parece positiva. Funciona en muchas partes del mundo; pero ya al aplicarlo en Perú es donde se genera la discusión. ¿La ONP será capaz de administrar esta gran cantidad de plata que le entra? Ahí están los detalles. Pero debemos entender que no hay solución perfecta.

— En Chile, donde se cuestionó el modelo, ha surgido la propuesta de la oposición de elevar el aporte y destinarlo a un fondo colectivo con lógica de reparto. Una ONP. ¿No es esta propuesta la opción para tener una mejor pensión gracias a las diversas rentabilidades?

Lo que hemos visto en el mundo es que [las ONP] no funcionan. Funcionan cuando tienes un bono demográfico inmenso. Lo que mejor ha funcionado de cara a generar mejores pensiones son las cuentas individuales, pero mejor aún cuando tienes una parte solidaria que te provee pensión mínima.

— ¿Las AFP en Perú están de acuerdo en que otros actores generen competitividad en el escenario previsional?

Cualquiera puede hacer una AFP. Los fondos mutuos o un grupo de fondos mutuos, por ejemplo, con 3 millones y medio de soles ponen un patrimonio mínimo y arman una AFP. Lo que tienen que hacer es competir bajo las mismas reglas. Yo creo que el problema de competencia no es que lo abras a cualquiera. Un banco no puede ser AFP porque la naturaleza del banco es prestar dinero. El problema por el que yo creo que no hay más AFP es porque estamos hablando permanentemente de reformas. Si uno quiere hacer una inversión en un sistema de ahorro de administración de activos como es una AFP con un retorno de entre 10 años y existe el temor de que cualquier gobierno te puede cambiar las reglar, hay un desincentivo. El día que hayan reglas claras, ese día vas a ver que habrá más interés. Los que ya estamos, estamos viviendo con esta incertidumbre.