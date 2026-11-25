Desde Cade Ejecutivos 2026 en Urubamba, Cusco, conversamos con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), quien participó en el panel de los sectores productivos este miércoles 25 de noviembre. En esta entrevista, Amaro explica cómo el fenómeno de El Niño (FEN) afecta a la agroexportación y a los pequeños agricultores; además de las perspectivas para el 2027 y del debate sobre el régimen tributario agrario.

- ¿Tras los primeros estragos que ha generado El Niño costero y el FEN como tal, cómo ven que se ha visto afectado el desempeño del sector, tanto en la agroexportación como entre los pequeños agricultores?

Es una situación extrema. Este Niño extremo viene afectando desde hace varios meses y ya ha provocado pérdidas de cultivos para el mercado local, lo que las amas de casa perciben en el aumento de los precios. También ha habido una afectación muy grande en las exportaciones, porque El Niño modifica las temperaturas y reduce la productividad de los cultivos. A eso se suma el nivel destructivo de las lluvias sobre las plantaciones y las áreas productivas, lo que agrava la situación.

- Hay un impacto en producción diferenciado por regiones.

En el norte tenemos cultivos emblemáticos e importantes. El mango, que en su mayoría es de pequeños agricultores ya incorporados a las cadenas agrarias modernas, está perdiendo por lo menos 80% [de productividad]. La uva de Piura, segunda región productora y exportadora de uva de mesa, está perdiendo entre 40% y 50%, aunque habrá que ver hasta dónde llega al término de la temporada. El arándano se concentra principalmente en La Libertad y Lambayeque, muy cerca del epicentro y de una zona con problemas climáticos muy fuertes, y está perdiendo más de 30% o 35% de productividad. También se ven afectados el arroz y el limón.

Urubamba, Cusco. Gabriel Amaro, presidente de Agap. (Foto: Joel Alonzo/El Comercio) / Joel Alonzo

- Somos el principal exportador de arándanos, por lo que tenemos un peso importante en este mercado. Recientemente, Hortifruit reveló que inició con producción de arándanos en India. ¿Ir a mercados internacionales a producir en medio de la situación climática local es una estrategia que adoptan las empresas para superar este evento? ¿Qué vienen ejecutando las compañías para cumplir con sus clientes y no dejar de invertir?

Hortifrut es una empresa muy grande que opera en varios países y, en el Perú, tiene una operación muy grande de arándanos. En este cultivo, las empresas vienen aplicando diversas estrategias desde hace varios años, no solo por este FEN. Una es mantenerse competitivas frente al sector y los consumidores incorporando nuevas variedades con demanda. En el Perú se producen y exportan más de doce variedades, lo que también reparte el riesgo, porque algunas sufren menos ante estos efectos extremos y otras más. Aun así, el impacto es muy grande.

Otras empresas están diversificando territorialmente y buscando zonas al sur para equilibrar los efectos cuando ocurre El Niño. También protegen sus cultivos contra inundaciones y mejoran los sistemas de drenaje. Lo que ya no pueden controlar es la lluvia, que es nefasta para la uva, el algodón y otros cultivos. Las empresas intentan, como cualquier negocio, mantenerse competitivas y superar estas épocas difíciles, que no dependen solo de El Niño: los mercados están muy complejos y han subido todos los insumos, lo que afecta los márgenes.

- Para el 2027, considerando que el primer semestre seguirá siendo complejo, ¿cómo ven la recuperación de los pequeños agricultores y de la gran agroexportación?

Será complicada. Recientemente Provid dijo anticipar una afectación de 45% en la próxima campaña de palta. Las autoridades deben entender esto y el Ministerio de Agricultura lo entiende perfectamente. [El ministro Vinelli] está haciendo una gran labor y hay que felicitarlo: asumió un encargo muy complejo cuando se había hecho muy poco en los gobiernos anteriores. Él comprende bien la dinámica del sector: las plantas son seres vivos y, como una persona que se enferma tras pasar mucho frío, bajan sus defensas y son menos productivas. El próximo año continuarán los efectos de El Niño y comenzará una nueva campaña con plantas ya debilitadas.

- Aún continúa en debate el régimen tributario que tienen las empresas del sector agroexportador. Ustedes han expresado con anterioridad su preocupación por proyectos de ley que buscan limitar el acceso a este régimen o incluso eliminarlo. ¿Cómo los ven en este contexto, de cara a 2027, y qué han visto sobre este aspecto con el MEF?

Por eso siempre hablo de seguridad jurídica y lo dije hoy también. Si queremos crecer, generar empleo y atraer inversión, debemos ofrecer un entorno de negocios con seguridad jurídica. No podemos modificar negativamente la normativa, porque las inversiones se realizan bajo determinadas condiciones, especialmente en el sector agrario, que es altamente riesgoso y de largo plazo. Ya tenemos una ley agraria aprobada el año pasado con vigencia de 10 años. No hablaría de facilidades tributarias, porque cada sector tiene una realidad distinta y el agrario requiere un marco jurídico y tributario diferenciado. En materia laboral, por ejemplo, se reconoce que es un trabajo principalmente temporal porque depende del ciclo biológico de las plantas, como ocurre en Estados Unidos o en cualquier país del mundo.

En el caso tributario, la ley fija una tasa de impuesto a la renta de 15%; no exonera del impuesto. Es el nivel adecuado, con evidencia de que funcionó y de que el Estado peruano se benefició más que con una tasa de 30%. Cuando se presentan proyectos en el Congreso para afectar el modelo regulatorio de un sector económico, que funciona como un sistema, se daña el conjunto si se le quita un elemento. Esto responde más a razones ideológicas o evaluaciones deficientes, ya que tres de esos proyectos fueron presentados, creo, por Juntos por el Perú. Si se aprueban, solo lograrán alejar la inversión y comprimir el sector, porque las empresas no pueden soportar toda la carga que existe en el país para invertir. [...] No se pueden cambiar las reglas de juego para la inversión existente ni para la que viene; de lo contrario, el país perderá mucho y el Gobierno también perderá recaudación.

- ¿Cómo ve la posición del gobierno de Keiko Fujimori respecto a este tema?

El Gobierno tiene claro, la presidenta tiene claro, varios ministros tienen claro que ese modelo [con la ley agraria] es adecuado para el sector. Han dicho expresamente que seguirán defendiéndolo y manteniéndolo; hubo entrevistas del ministro del Interior y de la propia presidenta de la República.

La nueva Ley Agraria permitiría integrar nuevos productos a la canasta agroexportadora peruana. (Foto: Midagri)

- ¿El MEF está en sintonía con lo que usted menciona?

Habría que preguntarle al ministro Elmer Cuba, que está en Cade. Lo que sabemos es que existe un informe de la OCDE que dice lo contrario. Cuando vino la misión, la responsable para el Perú se sorprendió por lo que le comenté sobre ese informe, que era contrario a lo que ellos llevaban en materia de seguridad jurídica e inversión. También hay una opinión del MEF enviada al Congreso que, de alguna manera, le da la razón a Juntos por el Perú. Eso es nefasto para el sector y solo afectará las inversiones y la generación de empleo, además de dificultar la supervivencia de pequeños y medianos productores ante cambios regulatorios.

- ¿Ha conversado con el ministro Cuba?

Como ministro, todavía no nos ha dado una reunión. Ya nos recibieron los ministros de Agricultura, Producción y hasta Trabajo, y también el premier. El ministro de Economía todavía no.

- Una de las críticas que se le hace al régimen actual del sector agrario es si debería mantenerse para siempre. ¿Ven un plazo hasta el cual debería existir la ley agraria?

La ley es por 10 años y es lógico que el Estado y el sector privado evalúen sus efectos. Probablemente el problema no es la ley, sino cómo se implementa: cómo salen los reglamentos y si las instituciones públicas hicieron las adecuaciones necesarias. Eso nunca se evalúa. Además, deben analizarse los efectos económicos y sociales, no solo el impuesto a la renta. Una evaluación parcial no mostraría todo el impacto de una ley de este tipo. Estamos de acuerdo con que haya evaluaciones, pero la ley y la seguridad jurídica deben durar todo el plazo que establece la norma.

Podemos sentarnos a trabajar, sobre todo con el Gobierno, el sector productivo y quienes representamos al sector, para buscar mecanismos que mejoren las condiciones o la ley después de esos 10 años y que genere mayores beneficios para el país. Evaluarlo juntos. Estamos totalmente abiertos al diálogo y esperando que el MEF nos convoque. No tenemos ningún inconveniente con el Ministerio de Economía; al contrario, reconocemos la importante labor del ministro y de todo su equipo.