PEl presidente de Agap explicó que la producción se recuperará progresivamente a partir de la quincena de octubre. Foto: GEC.
PEl presidente de Agap explicó que la producción se recuperará progresivamente a partir de la quincena de octubre. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

Ante la reciente variación en el en los mercados de Lima y el norte del país, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), Gabriel Amaro, aclaró que este incremento responde al ciclo natural de la producción y no a una situación de escasez por factores climatológicos que afecten la producción.

PUEDES VER: Tribunal Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra decreto que autorizó rescate de Petro-Perú


Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se registra la menor cosecha de limón sutil, lo que reduce temporalmente la oferta y eleva los precios. Sin embargo, esto es un comportamiento normal del mercado y no significa que falte limón para los consumidores”, señaló Gabriel Amaro.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

El presidente de Agap explicó que la producción se recuperará progresivamente a partir de la quincena de octubre, estabilizándose entre noviembre y diciembre, lo que permitirá que los precios vuelvan a niveles habituales. Asimismo, descartó que existan factores climatológicos que puedan comprometer la producción en este periodo.

Queremos dar tranquilidad a la población: el limón estará disponible en los mercados y, conforme avance la temporada, los precios tenderán a normalizarse”, enfatizó Amaro.

MÁS INFORMACIÓN: Indecopi multa a Mapfre con S/ 267.500 por discriminar a adultos mayores en seguros de viaje


Cabe destacar que Piura concentra más del 60% de la producción nacional de limón Sutil, seguido de Lambayeque (8%) y Tumbes (7%) que es el que abastece al mercado interno, mientras que el limón Tahití, de menor consumo local, es el que se destina principalmente a la exportación.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC