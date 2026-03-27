En un escenario donde el agro peruano continúa consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico del país, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) anunció el lanzamiento de “Tierra Firme”, un nuevo espacio digital orientado a poner en agenda los retos, avances y perspectivas del sector.

El programa, que se estrenó este 25 de marzo, reúne las voces de los principales actores del sector agrario, entre productores, empresarios, especialistas y líderes, quienes compartirán experiencias que han posicionado al Perú como referente global en agricultura y agroexportación.

La iniciativa es conducida por el presidente de AGAP, Gabriel Amaro, y abordará temas estratégicos como la apertura de mercados internacionales, la innovación en el campo, la sostenibilidad, el rol de la mujer en la agroindustria y la integración de pequeños productores a la cadena exportadora.

El primer capítulo abordó como tema central la asociatividad y el esfuerzo de los pequeños agricultores de pecana de Ica, destacando cómo la organización regional y la estandarización de la calidad les ha permitido abrir puertas hacia mercados internacionales tan exigentes como China.

Se presentará un capítulo de estreno cada semana, todos los miércoles a las 7:00 p.m., a través de los canales oficiales de AGAP.

Esta iniciativa busca conectar el sector agrario con todos los peruanos y fortalecer el posicionamiento del agro como un sector clave para el crecimiento sostenible del Perú. Con ello, AGAP reafirma su compromiso de impulsar una presencia más cercana, transparente y representativa del sector, destacando el trabajo de miles de peruanos que, desde el agro, contribuyen al desarrollo nacional.