Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La iniciativa abordará temas estratégicos como la apertura de mercados internacionales y la innovación en el campo, entre otros. Foto: GEC.
La iniciativa abordará temas estratégicos como la apertura de mercados internacionales y la innovación en el campo, entre otros. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En un escenario donde el agro peruano continúa consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico del país, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) anunció el lanzamiento de “Tierra Firme”, un nuevo espacio digital orientado a poner en agenda los retos, avances y perspectivas del sector.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.