AGAP: “Con la nueva ley agraria podremos duplicar las agroexportaciones peruanas en 10 años”

Con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, el Congreso aprobó este jueves, en segunda votación, la nueva Ley Agraria, que fija una tasa reducida del Impuesto a la Renta (IR) para las grandes empresas del sector exportador. La norma establece que las agroexportadoras con ventas anuales superiores a 1.700 UIT —equivalentes a unos S/ 8,4 millones— pagarán un IR del 15% entre 2026 y 2035. Actualmente, tributan con la tasa general del 29,5%.

En diálogo con El Comercio, Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, afirmó que esta ley no solo beneficia a las agroexportadoras, sino también a los pequeños productores.

“Este es un avance muy importante para todo el sector agrario, de todo tamaño. La anterior ley de promoción agraria destruyó el sector formal y frenó la inversión. Ahora podremos recuperar terreno e incorporar a más pequeños agricultores de manera acelerada”, señaló.

Amaro destacó que, a diferencia de la anterior, la nueva norma incorpora medidas para dar seguridad jurídica sobre la propiedad y titularidad de la tierra, así como un modelo de financiamiento asociativo para pequeños agricultores y condiciones tributarias especiales para este segmento.

Reservas del MEF

La norma contó con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pero no del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que estimó un costo fiscal acumulado de S/20.000 millones —equivalente a un impacto anual de S/1.880 millones— y no incluyó la rebaja tributaria en su propuesta inicial de facultades legislativas.

En anteriores gestiones, el MEF había rechazado beneficios de este tipo. Sin embargo, con la llegada de José Salardi a la cartera, la posición se flexibilizó. Amaro sostiene que la medida no afectará la recaudación, sino que atraerá inversión internacional.

“Con la ley anterior, en el 2000, las agroexportaciones pasaron de US$70 millones a más de US$ 1.000 millones. Con esta nueva norma, esperamos duplicar esa cifra en los próximos 10 años”, aseguró.

Semanas atrás, el titular del Midagri, Ángel Manero, advirtió que si el Congreso no aprobaba la norma, el beneficio se incluiría en el pedido de facultades legislativas. Finalmente, el Legislativo adelantó el paso y dio luz verde antes de esa discusión.

Posición de los gremios

La Asociación de Exportadores (Adex) calificó la aprobación como un hito para el fortalecimiento del agro peruano, resaltando el auge de productos como arándanos, paltas y uvas.

“Desde Adex reafirmamos nuestro compromiso por un sector más competitivo, inclusivo y sostenible, capaz de llevar lo mejor de nuestro campo al mundo”, expresó en la red social X.

Otros gremios como Perucámaras, Comex y la Sociedad Nacional de Industrias también respaldaron la medida.

“Perú es un país con millones de oportunidades, pero debemos convertirlas en realidad con políticas públicas que las impulsen”, concluyó Amaro.