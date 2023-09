—En agosto, la inflación de alimentos y bebidas a nivel nacional ascendió a 10%. Trujillo es la ciudad que tiene la mayor inflación en este rubro por quinto mes consecutivo. Otras ciudades que tienen la inflación por encima del 10% son Huaraz, Chiclayo, Tumbes, Piura. ¿Esta situación de altos precios, por lo menos en alimentos y bebidas, se mantendrá en los próximos meses dada la situación con el Fenómeno de El Niño (FEN)?

Nosotros creemos que sí. Este es un tema que no es solo coyuntural, sino que ya arrastra muchos meses y no se están tomando las previsiones correspondientes para poder, de alguna manera, facilitar la producción agraria. En el fondo viene de ahí el problema. Acuérdate que en el tema de la inflación, un componente importante son los alimentos del mercado local. Eso, a los primeros que golpea es a la ama de casa y a los trabajadores, y en general, a todos los ciudadanos.

—Lo que se decía, por lo menos hasta hace algunos meses, es que se trataba de shocks temporales. ¿Son shocks temporales?

Son temporales, pero de más largo aliento de lo que se creía. No es un tema que se va a resolver en un mes o en dos meses. Lo que sucede es que hay varios factores que intervienen para que se dé una inflación de alimentos. Una, por ejemplo, es lo que estamos viendo hoy de una manera más directa por los embates de El Niño Global o del FEN, lo que nos dejó [el ciclón] Yaku a inicios de año, las lluvias. Eso lo que ha hecho es que se reduzca la producción de todos los alimentos en el Perú. No hay región que no haya sido afectada, eso hay que entenderlo.

—Es decir, menores áreas de cultivo.

Sí, pero también menor productividad por hectárea. Con las lluvias en el norte, que han sido fortísimas, se han perdido miles de miles de hectáreas. Hay cultivos que, por ejemplo, están al ras del suelo, como una lechuga o un tubérculo. Estos se pierden si hubo exceso de agua. Y otros [cultivos] como [los que crecen en] un árbol, digamos una mandarina o un limón, cuando hay exceso de agua bajan su productividad. Cuando no hay agua se afectan los cultivos, pero también cuando hay demasiada agua. La planta se estresa porque no son condiciones normales [las que tenemos]. Y, la manera de estresarse es que bota menos floración. En el caso limón, por ejemplo, hay una florcita [de la que sale el limón]. Esa flor se cae, y cuando eso sucede, el árbol produce menos. O también, otro efecto es que prende el limón pero no termina de desarrollarse y sale un limón muy chiquito que no sirve. Otra manera en la que se manifiesta ese estrés es que las condiciones adversas del clima traen plagas y hongos que malogran la producción. Por eso, el productor tiene que aplicar más pesticidas. Eso se da en todos los tipos de cultivo y eso es lo que está viendo. ¿Por qué? Porque las manifestaciones del clima son totalmente atípicas, y una planta, cuando hay ese tipo de cosas, reacciona. Y como ves, no es un tema de un mes. Ha pasado lo de Yaku, el FEN, las lluvias. Es un fenómeno que se ha ido trasladando por varias regiones y ha sido terrible, se ha dado en medio de un Niño Global y un Niño Costero que está por definirse la magnitud a fin de año. [Todo esto] va a afectar también el próximo año. Los desajustes de las plantas no necesariamente se solucionan en un año, por eso se afectará [todo por] varios meses. Y la inflación de alimentos nos va a seguir afectando hasta el otro año.

—Este FEN no se parece al del 2016- 2017 o del 1997-1998 porque, como bien ha mencionado, el FEN que tenemos hoy tiene un efecto bastante más prolongado. Por poner un ejemplo, los precios del limón en los dos FEN previos no fueron tan altos como los que hemos registrado en este último mes. El IPE publicó un informe en El Comercio indicando que después de los FEN del 2016 -2017 y 1997-1998, el precio del limón tardó entre cuatro y cinco meses en regresar a los niveles previos al choque. ¿Esta vez sería tal vez un poco más porque las plantas están más golpeadas?

Además de ello, los precios son más altos que esa época.

—La base es más alta.

Claro [...] El precio promedio en minoristas del limón llegó en lo que va de setiembre a los S/17,03. En agosto, el precio en algunos lugares bordeó los S/20. Efectivamente, esto es un poco más prolongado y además se va hasta el otro año. En el caso de Limón, entre enero y junio se produce el 60% de todo lo que sale del limón del año. Es decir, la campaña grande se da en el primer semestre. Entonces, el segundo semestre evidentemente va a estar mal. Aquellos que dicen que se va a recuperar este mes o en estas semanas, no es tan cierto y va a depender también del efecto de El Niño y la magnitud.

—Quiere decir que, en el caso del limón, lo que sí vamos a ver es que en octubre con la nueva cosecha los precios no bajarán, pero al menos se estabilizarán.

No necesariamente. Yo no sabría decirte si se van a estabilizar, porque en el segundo semestre se produce menos. Si el 60% se produce de enero a junio, el saldo se produce en estos meses y todavía tenemos problemas de clima que están afectando la floración. Ahora, el limón es la punta del iceberg. No es solamente el limón.

—La Cámara de Producción y Comercio de Piura estima caídas de producción de otros productos: del 90% de mango, de 40% de plátano, 50% de palta, 30% de uva y 30% de arándanos. Nosotros hemos sido el año pasado el principal exportador de arándanos. ¿Como ven esta situación desde AGAP?

Es crítica. Nosotros estamos saliendo a dar nuestras opiniones, a alertar a la ciudadanía de que la situación es crítica. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes. Lo que se ha hecho es hacer un capítulo del plan con Punche Perú para el agro. Pero ese capítulo no es que esté mal hecho, sino que es insuficiente porque ataca parte del problema. La cadena productiva agraria está compuesta por agricultura de subsistencia -la agricultura familiar- y la agricultura de la cadena moderna, que es formal, que es empresarial, que genera empleo. Esta última no ha tenido ninguna medida por parte del gobierno y también es parte de la agricultura. Ahorita se está afectando el empleo en la agricultura porque el Estado no ha tomado una medida en un momento crítico para un sector económico como el agrario.

—¿Estamos hablando de ayudas focalizadas, ayuda financiera?

Estamos hablando de un paquete de medidas sectoriales.

—Y de ese paquete de medidas, ¿temas financieros, principalmente?

También, porque el agro -por la situación- se ha convertido para el sistema financiero en un sector de riesgo. Las tasas están altísimas. Acá en el sector existe una Ley de Promoción Agraria. Algunos atacaron la norma hasta que la derogaron. Esa ley era para la agricultura formal (agroindustrial, pecuaria) [...]. Al atacarla, crearon una nueva que es la N° 31110, que tiene un montón de sobrecostos y un montón de regulación que está afectando el normal desenvolvimiento del sector formal agrario. Y ni qué decirte del pequeñito que quiere formalizarse, ya no puede porque es imposible. Entonces le han quitado competitividad al sector formal agrario, lo han hecho más caro, menos competitivo, más riesgoso y han elevado la valla de tal manera al pequeñito que es imposible que se formalice. Así de grave la situación. Se han perdido creo que nueve puntos de formalidad a raíz de esa ley.

—¿Qué otras propuestas tiene el paquete que han planteado?

Tiene que ver con temas de capital de trabajo, con mejoras en temas regulatorios que están mal y que están generando sobrecostos. También, tiene que ver con algunos temas tributarios. Por ejemplo, [se busca] no subir las tasas de renta y no subir el tema de EsSalud hasta que pase todo este temporal. Acuérdate que al derogar la Ley de Promoción Agraria comenzaron a subir las tasas de renta y de EsSalud para un servicio, que encima, no se recibe. Son varios elementos que lo que buscan es preservar el empleo formal y que sea sostenible la operación agraria en medio de esta situación dramática que estamos viviendo.

—¿Han presentado ya este paquete de medidas al Midagri?

Nosotros ya hemos presentado nuestras propuestas para que sean evaluadas y mejoradas. No pretendemos que las dejen tal cual. Pretendemos que las mejoren, por la situación que cada semana es peor para el sector. Se la hemos presentado al Ministerio de Economía, al Midagri y a varios ministros. Todos están de acuerdo, están esperando que lo impulse el Ministro de Agricultura.

—El ministerio acaba de cambiar el titular. ¿Han tenido algún acercamiento con la nueva ministra?

Estas propuestas las hemos presentado antes del discurso presidencial de julio, en donde la presidenta no habló nada de reactivación económica. Y aquí lo que tenemos que hacer es reactivar económicamente el país. En la agenda que tenemos, primero está el plan de reactivación, que continúe con este plan con Punche Perú, pero fortalecido [...] Esto del plan para enfrentar la crisis es temporal. Evidentemente acá necesitamos mejorar la regulación para darle perspectiva de largo plazo y eso es el otro tema que tenemos que trabajar y del que nadie quiere hablar. Nosotros tenemos propuestas. Ya me comuniqué con la ministra. Hemos quedado en reunirnos. Hasta donde tengo entendido y por lo que me ha comentado, están revisando las propuestas y sí está preocupada para sacar un plan que ayude a acelerar los procesos. Por un lado, los de ejecución de las obras para mitigar el FEN, y por otro lado, el plan para darle sostenibilidad al sector agrario formal.

—Desde AGAP, ¿cuáles son los productos identifican que se verán afectados?

Las campañas que han iniciado este año ha sido la de palta, más o menos desde marzo. A inicios de año terminaban la de arándano, mango, y uva. Está afectada la de palta. El espárrago, que es casi todo el año, también está afectado. Y el espárrago, en específico, por varias razones y no solamente por el FEN. La Unión Europea está tomando algunas medidas, pues ha puesto una restricción nueva para el espárrago. Por otro lado, está siendo afectado también el mango que empieza más o menos en octubre. Yo le doy la razón a la Cámara de Comercio de Piura. Están preocupadísimos por el nivel de producción que va a haber este año. El arándano también ya dijeron que va a ser afectado por lo menos un 10%, que es lo que han mencionado los productores, pero no se sabe todavía a ciencia cierta, porque va a depender de la magnitud del Niño.

—¿La cebolla y el limón?

El limón va a continuar su afectación, la cebolla también. Realmente todos los productos, unos más que otros, pe [se verán afectados].

—¿Y el arroz?

El arroz también. Ya fue afectado por las lluvias de inicios de año y puede ser afectado nuevamente en función a lo que venga a fin de año [...] Cada cada cultivo va a tener cierto grado de afectación, más o menos en función a qué tan duro va a ser el clima.

—¿Veremos una caída de la exportación?

No sabemos cuánto, pero sí es fuerte. En algunos casos como el mango, por ejemplo, [se verá una caída].

—Se trata además de algo que viene de manera inminente. Algo que no nos puede tomar por sorpresa en los próximos meses.

Esto es algo que hemos advertido nosotros. Antes de julio le pedíamos al Gobierno un plan para enfrentar esta situación, y solo sacó el tema del plan Con Punche Perú. Nosotros hemos preparado propuestas y se las hemos entregado a los ministros. No se mencionó nada en el discurso de la Presidenta. Ya hemos pedido reunión con el Premier, pero tampoco nos ha dado reunión [aún]. Sí nos ha dado reunión el ministro de Economía, nos hemos reunido con el ministro Comercio Exterior, la ministra de Agricultura, incluso con el ministro de Trabajo que salió. Ahora vamos a tener que volver a reunirnos con los nuevos ministros [...] No solamente se necesita urgentemente de este plan de normativo para ayudar al sector económico y productivo, sino también de la estabilidad en el Gobierno. Un ministro que te dura seis meses no funciona. Los funcionarios comienzan a pensar de nuevo, tienen otros criterios. Volver a cero es hacer todo un problema. Así, pasa la crisis y no se dio solución al sector productivo.