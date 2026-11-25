El interés de los inversionistas por el Perú está tomando nuevas direcciones. Aunque la minería y la energía continúan concentrando buena parte de las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), el sector agropecuario comienza a ganar protagonismo en el radar de capitales extranjeros. En particular, el negocio de los arándanos registra un movimiento importante de potenciales compradores y podría dar paso a nuevas transacciones en los próximos meses.

Así lo señaló Gino Menchola, socio principal de PwC Perú, quien identifica un mayor interés tanto de nuevos inversionistas que buscan ingresar al mercado peruano como de empresas que ya operan en el país y evalúan ampliar sus negocios, desarrollar proyectos o abrir nuevas líneas de actividad.

“Hay mucho nuevo interés y hay también interés de crecimiento. No solamente hay interés de parte de nuevos actores del mercado que quieren tomar al Perú como una nueva plaza, sino también gente interesada en que sus operaciones en el Perú crezcan”, explicó durante una entrevista en el marco de CADE Ejecutivos 2026.

Sostuvo que las expectativas que se tenían al inicio del año han comenzado a convertirse en operaciones y decisiones concretas.

Arándanos en la mira de los compradores

Dentro del sector agropecuario, el negocio de los arándanos destacó por el interés que viene despertando entre inversionistas extranjeros. Menchola refirió que no se trata únicamente de conversaciones entre dos potenciales compradores, sino de procesos en los que participan varios interesados.

“Hay mucho interés en arándanos. Alrededor de ese negocio hay mucho movimiento y no solamente potenciales deals entre dos interesados, hay transacciones que están involucrando muchos interesados”, comentó.

Gino Menchola, socio principal de PwC Perú, señaló que el negocio de los arándanos concentra el interés de potenciales compradores y que podrían ponerse en marcha procesos de venta de empresas. (Foto: Midagri)

El ejecutivo anticipó que algunas de estas operaciones podrían entrar en procesos de licitación en los próximos meses, entre ellas la eventual venta de una compañía relevante del sector. Aunque no adelantó nombres ni montos, su expectativa apunta a que el agro podría convertirse en uno de los segmentos con mayor actividad transaccional en el corto y mediano plazo.

El interés llega, sin embargo, en un momento de cautela. Los posibles efectos del Fenómeno El Niño sobre la actividad agrícola mantienen a los inversionistas atentos a los riesgos climáticos y operativos. Para Menchola, ese escenario no ha eliminado el apetito por el sector, pero sí obliga a evaluar con mayor detenimiento las condiciones de cada operación.

La minería y la energía, por su parte, siguen siendo los sectores tradicionales de mayor movimiento en fusiones y adquisiciones. PwC observó procesos de vendor due diligence, revisiones financieras y tributarias que realizan las propias empresas antes de poner sus operaciones a disposición de potenciales compradores. El ejecutivo también identificó interés en el segmento comercial y retail, donde el movimiento de capitales empieza a extenderse a actividades que históricamente no concentraban tantas transacciones en el país.

Inversiones avanzan pese a la cautela por El Niño

El panorama de inversión presenta diferencias según la exposición de cada actividad a los riesgos climáticos. Menchola mencionó que sectores como pesca y transporte enfrentan mayores incertidumbres: en el primero, el resultado de la temporada dependerá de las condiciones que genere el fenómeno climático; en el segundo, preocupa el posible impacto sobre las carreteras y la infraestructura logística.

En otros negocios, donde los efectos no serían tan significativos, las decisiones de inversión continúan avanzando. El socio principal de PwC consideró que el empresariado está incorporando una expectativa de mayor estabilidad económica y política para los próximos años, un factor que influye directamente en la evaluación de nuevos proyectos.

Gino Menchola, socio principal de PwC Perú, señaló que el negocio de los arándanos concentra el interés de potenciales compradores y que podrían ponerse en marcha procesos de venta de empresas. (Foto: GEC)

“Ya existe claridad en el empresariado peruano respecto de que los siguientes años van a ser años de estabilidad económica, estabilidad política, que es lo que hemos extrañado durante muchos años. Eso es un elemento muy relevante para decidir una inversión”, afirmó.

Según Menchola, buena parte del análisis ya se ha realizado y varias decisiones están comenzando a pasar a la etapa de ejecución. No obstante, advierte que todavía existen condiciones que el país debe mejorar para convertir el interés de los inversionistas en más proyectos y operaciones.

Los pendientes para atraer capitales

Entre los principales obstáculos, el ejecutivo identifica dos: la complejidad de los procedimientos administrativos y la inseguridad ciudadana.

Sobre el primer punto, considera que la cantidad de trámites, autorizaciones y legalizaciones que debe completar una empresa para operar formalmente en el Perú puede convertirse en un factor disuasivo frente a otros mercados de la región.

“A nosotros nos cuesta mucho estructurar negocios formales por todo lo que tiene que llevarse a cabo. Si miramos a nuestros países vecinos, la tramitología del Perú es impresionante, asusta al inversionista”, sostuvo.

Gino Menchola, socio principal de PwC Perú, señaló que el negocio de los arándanos concentra el interés de potenciales compradores y que podrían ponerse en marcha procesos de venta de empresas. | Foto: Joel Alonzo

El segundo factor es la seguridad ciudadana. Menchola diferencia este problema de la seguridad jurídica, pues considera que el respeto a los contratos y las condiciones para los inversionistas son cada vez más tangibles en el país. Sin embargo, advierte que la inseguridad en las calles también afecta las decisiones empresariales y la operación de los negocios.

“El día que logremos que el país sea más seguro, no solamente va a ser más seguro para el ciudadano de a pie, va a ser más seguro para la inversión privada extranjera y local también”, afirmó.

Simplificación, Reinfo y licencia social

En el sector minero, Menchola consideró que la agenda para atraer inversiones requiere una revisión integral. Esto incluye enfrentar los problemas vinculados con la minería ilegal y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero también facilitar los procedimientos que debe cumplir una empresa para poner en marcha una operación.

Para el ejecutivo, el inversionista necesita tener previsibilidad sobre los plazos: si cumple con los pasos y requisitos establecidos, debe poder estimar cuándo estará en condiciones de operar.

A ello se suma el desafío de fortalecer la licencia social. Menchola considera que todavía existe una brecha en la comunicación de los beneficios económicos que genera la actividad extractiva para las regiones y sus comunidades.

En esa línea, recordó una reflexión del ministro de Economía, Elmer Cuba, sobre la frustración que genera que una inversión llegue a una zona sin que la población dimensione los recursos que recibirá el Estado y que podrían traducirse en obras y servicios.

“Hay trabas que tienen que abordarse integralmente para poder promover no solamente la minería, sino la mayor parte de los negocios extractivos en el Perú, que tienen un impacto en las comunidades y que claramente nos puede frenar el desarrollo”, concluyó.