Agrobanco dará a conocer mañana ante el Congreso de la República el listado de la treintena de empresas agroexportadoras, cuyas deudas suponen el 49% de la cartera morosa de la entidad, estimada en S/950 millones.

Así lo anunció esta tarde la presidenta de directorio de la entidad bancaria, Jane Montero, ante la Comisión Agraria, y precisó que la presentación se realizará en la Comisión de Fiscalización del ente legislativo.

Al respecto, Agrobanco adelantó que las empresas Cultivos Ecológicos y Agrícola Yaurilla adeudan S/100 millones cada una, lo que las convierte en las principales morosas.

La entidad bancaria decidió divulgar la información tras efectuar una investigación interna, que devino asimismo en la presentación de dos denuncias penales contra ex funcionarios. La primera contra 16 ex directores, por vulneración del estatuto del banco (en el 2013 se incrementó el porcentaje que restringía el volumen de préstamos a clientes no minoristas de 3% a 20%). La segunda denuncia penal es contra ex directores y gerentes de sedes regionales de Bagua, Yurimaguas, Arequipa y La Libertad.

La morosidad de los clientes no minoristas asciende a 40%, apuntó Montero. Para sanear dichas deudas –vencidas el año pasado–, Cofide ejecutará la garantía de los avalistas de los créditos, que serían cobrados entre tres y cuatro años, informó la institución financiera.



“En este momento no tenemos suficientes recursos para atender la próxima campaña”, sostuvo Montero. Apuntó que este mes deben honrar acreencias por S/50 millones.

NO SE LIQUIDA PERO TAMPOCO PRESTA

Tanto Montero como la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, invitada a la sesión, despejaron el rumor de liquidación de Agrobanco.

“El ruido mediático de la liquidación ha causado mucho nerviosismo entre los acreedores”, señaló Montero como primer riesgo y amenaza de la entidad estatal. De su lado, Cooper desplegó una solución de varios pilares para reflotar al banco, cuyos “créditos van a tender a desaparecer” dada su crítica situación de solvencia.

Aunque no mencionó si habrá o no MiAgro (el fondo en el que trascendió se convertiría Agrobanco tras su liquidación), Cooper señaló que se creará una ventana crediticia de corto plazo e impulsará un ambicioso plan de cobranza de las deudas a clientes no minoristas.

Además, la institución –que es fuente exclusiva de financiamiento de unos 40 mil productores de pequeña escala– ajustará el perfil del potencial sujeto de crédito y generará un sistema masivo de seguro agrícola. También se invertirá en la digitalización de los procesos, una meta trunca de la ex directiva, que se espera permita administración de manera más eficiente los créditos. Montero informó que ya están trabajando en el desarrollo de una tecnología apropiada para tal fin.

De manera complementaria, Cooper indicó que están dispuestos a acompañar al Minagri en el desarrollo de una política agraria que mejore la productividad del sector, que supone el 25% de la población económicamente activa del país.



Por último, informó que buscan alinear al ente a estándares internacionales, para lo cual se han acercado a la banca global de fomento, como el banco cooperativo holandés Rabobank.

Otro paso de corto plazo de Agrobanco sería la reducción o recolocación de su personal, dejó entrever Montero. Un total de 504 personas trabajan en la entidad: 43% en Lima y 57% en el campo. “Lo ideal es que sea lo contrario”, afirmó.



Para impulsar el plan de reflote, la entidad estatal requiere S/450 millones a modo de aporte de capital.



Respecto al trascendido de cierre del banco, Montero estimó que su liquidación representaría para el Estado una pérdida económica de unos S/ 1.100 millones. Detalló que solo en capital de la institución se perderían S/750 millones.



La presentación de Montero y Cooper tuvo lugar en la Comisión Agraria después de la presentación y diálogo del ministro de Agricultura y Riego, José Arista, con productores y congresistas sobre las distorsiones del precio de la papa en el último mes. Sobre Agrobanco, Arista mencionó los créditos otorgados al sector papero.

CIFRAS

► En diciembre del 2016 y mayo del 2017, Agrobanco recibió provisiones por S/150 millones, respectivamente.



► 33% es la morosidad promedio del banco. La de los clientes no minoristas asciende a 40%.

