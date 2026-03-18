El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las agroexportaciones del Perú sumaron US$1.330 millones en enero del 2026, lo que representa un aumento de 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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En este período, las agroexportaciones de productos tradicionales sumaron US$99 millones, con un aumento de 64,7% respecto a lo registrado en 2025 debido a las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$93 millones), melaza de caña (US$1 millón) y cueros y pieles enteras de bovino (US$863 mil).
Estos productos explicaron el 96,5% de las agroexportaciones tradicionales. Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$1.231 millones, cifra 5,5% mayor a lo observado el año pasado.
Principales productos
Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron uvas frescas, con US$494 millones (40,1% de participación); arándanos frescos, US$159 millones (12,9%); mangos frescos, US$112 millones (9,1%); y espárragos frescos, US$35 millones (2,8%).
También resaltan en este período las mayores colocaciones de cacao en grano crudo, US$31 millones (2,5%); alcohol etílico, US$21 millones (1,7%); paltas, US$ 20 millones (1,6%); alimentos para animales, US$15 millones (1,2%); aceite de palma en bruto US$13 millones; y cebollas y chalotes, US$13 millones. Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 74,0% de la oferta exportable no tradicional.
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Además, los productos de mayor contribución en ese mes fueron las uvas frescas (+21,4%), arándanos frescos (+25,9%), mangos frescos (+27,7%), paltas (+55,9%), alcohol etílico (+34,8%), alimentos para animales (+39,6%), cacao en polvo (+57,6%), preparaciones alimenticias que contengan cacao (+294,8%), aceite de palma en bruto (+32,0%), carmín de cochinilla (+35,5%), entre los principales artículos.
Del mismo modo, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Colombia, Inglaterra, China, Chile, Ecuador.
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