Resumen

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Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron uvas frescas, arándanos frescos, mangos frescos y espárragos frescos. Foto: ADEX.
Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron uvas frescas, arándanos frescos, mangos frescos y espárragos frescos. Foto: ADEX.
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las agroexportaciones del Perú sumaron US$1.330 millones en enero del 2026, lo que representa un aumento de 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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