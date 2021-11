Conforme a los criterios de Saber más

Las exportaciones agrarias sumaron US$ 5,984 millones entre enero y setiembre, cifra superior en 19% en comparación al mismo período del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Solo las agroexportaciones no tradicionales durante ese periodo sumaron US$ 5.590 millones, cifra 21% mayor a lo observado en similar periodo del 2020. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: palta fresca US$ 1.088 millones (19% de las agroexportaciones no tradicionales), arándanos US$ 605 millones (11%), uva fresca US$ 470 millones (8,4%) y espárrago fresco US$ 273 millones (4,9%).

También resaltaron las mayores ventas de mango fresco US$ 226 millones (4,0%), los demás cítricos US$ 169 millones (3,0%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales US$ 140 millones (2,5%), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescas US$ 113 millones (2,0%), mango congelado US$ 109 millones (1,9%), los demás cacao en grano US$ 99 millones (1,8%), las demás frutas US$ 81 millones (1,4%) y las demás quinua US$ 76 millones (1,4%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 62% de la oferta exportable no tradicional.

Mientras las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 395 millones FOB, impulsado por los aumentos de las exportaciones de melaza de caña (US$ 4.8 millones) y lana sin cardar ni peinar (US$ 4.2 millones) cuyos valores FOB se incrementaron en 72% y 19%, respectivamente. Dichos productos explicaron el 96% de las agroexportaciones tradicionales.

Los productos de mayor contribución al crecimiento en los primeros nueve meses del año fueron: palta fresca (+45% de crecimiento), arándanos (+41%), uvas frescas (+12%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta (+2,647%), espárrago fresco (+17%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+31%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (+97%), mucílagos de semilla de tara (+169%), las demás frutas (+29%), tara en polvo (+86%) y fresas congeladas (+160%).

Los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Reino Unido, Ecuador, China, Hong Kong, Alemania y Corea del Sur. Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado en los nueve primeros meses del año.

Alza en septiembre

El Midagri dio a conocer que las exportaciones agrarias experimentaron un crecimiento de 28% solo en el mes de setiembre en comparación al mismo periodo del año 2020, pasando de US$ 791 millones a US$ 1.041 millones.

Por ejemplo, en ese mes las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 878 millones, cifra 33% mayor a lo observado en similar mes del año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron: arándanos frescos (42% de participación), paltas frescas (7,9%), espárragos frescos (5,6%), y los demás cacao en grano (2,4%).

También destacaron las mayores colocaciones de preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (2,2%), cebollas y chalotes (1,8%), hortalizas preparadas o conservadas sin congelar (1,7%), los demás cítricos (1,6%), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescos (1,3%), alcachofas (1,3%), las demás quinua (1,3%). Estos 11 productos en conjunto concentran el 69% del total de productos no tradicionales exportados.

Mientras, las exportaciones agrarias tradicionales en setiembre alcanzaron US$ 136 millones, cifra que significó un aumento de 5,6% respecto a lo registrado en similar mes del 2020, debido principalmente a las mayores exportaciones de café sin tostar (US$ 127 millones) que registraron un aumento de 9,0% y las ventas de lana sin cardar ni peinar (US$ 777 mil) cuyo valor creció en 497%.

Finalmente, la balanza comercial agraria fue positiva y alcanzó los US$ 1.396 millones en el periodo enero-setiembre 2021.

