Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales), sumaron US$ 7.487 millones, presentaron un alza de 6% el año pasado en comparación al 2019, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los despachos llegaron a 140 mercados liderados por EE.UU. y Países Bajos, que de forma conjunta concentraron el 50,4% del total, añadió el gremio.

Agro tradicional

Los despachos agro primarios ascendieron a US$ 724 millones y retrocedieron 6,3%. Su principal partida fue el café con una participación del 88,1% y un aumento de 1%, pese a lo cual no recupera los montos previos a la aparición de la roya. Le siguieron azúcares de caña, melaza de caña y otros más.

De un total de 60 destinos, resaltaron –por su monto FOB– EE.UU. (US$ 206,5 millones) con una representación del 28,5%, y Alemania (US$ 143,7 millones) con el 19,9%. Les siguieron Bélgica, Colombia y Suecia. Todos los países del ‘top five’ cerraron en rojo.

Valor agregado

El gremio empresarial, detalló que los envíos del subsector agropecuario-agroindustrial (US$ 6.763 millones) crecieron 7% al término de 2020, concentrando el 90.3% del total de las exportaciones agrarias.

Los productos más importantes fueron las uvas (US$ 1.045 millones) al representar el 15,5% e incrementarse en 19,1% y los arándanos (US$ 997 millones) con una participación del 14,8% (+22.5%). Les siguieron la palta, que si bien presentó un alza de 31% en su volumen, en monto US$ FOB fue de -0.07%, por la alta producción en México y en California (EE.UU.), que provocó la disminución del precio.

Completaron los primeros cinco puestos los espárragos frescos con US$ 380,4 millones (-4.9%) y los mangos frescos con US$ 272 millones, cuyo volumen aumentó 17% y el monto FOB 4.5%, debido a los precios más bajos de la fruta procedente de Ecuador, Colombia y Brasil, que tienen costos logísticos más bajos.

Mercados

Se llegó a 140 destinos, 10 menos que en el 2019, entre ellos Mauritania y Maldivas. Asimismo, se ganaron otros como Libia, Groenlandia, Nueva Caledonia, Tokelau y Polinesia Francesa.

El principal comprador fue EE.UU. (US$ 2.450 millones) cuya concentración fue del 36,2%, seguido de Países Bajos (US$ 1.113 millones) y España. También resaltaron Reino Unido y Ecuador. El último destino cayó 20%.

En el top ten estuvieron Chile (US$ 215,7 millones), China (US$ 197,3 millones), Colombia (US$ 165,4 millones), Hong Kong y Canadá. Todos cerraron con una variación positiva.