Entre enero y octubre del 2025 las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 11 mil 209 millones, reflejando un crecimiento de 20,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$9 mil 322 millones), informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Con un incremento de 17,7%, la agroindustria (US$9 mil 798 millones) lideró estos envíos, con una participación del 87,4%, mientras que el agro primario (US$1.411 millones), registró un alza de 40,9% y concentró el 12,6% restante.

El gerente central de Exportaciones de Adex, Diego Llosa Velásquez, valoró el desarrollo del sector y destacó la importancia de la Nueva Ley de Promoción Agraria (Ley N° 32434); sin embargo, consideró necesario que el Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) acelere la publicación del reglamento correspondiente.

“La norma no solo pretende potenciar la industria de alimentos, también busca fortalecer a los pequeños productores agrarios y la agricultura familiar. Si bien contempla que los beneficios tributarios rijan desde el próximo 1 de enero del 2026, es necesario agilizar la reglamentación para lograr un aprovechamiento oportuno de los incentivos establecidos”, declaró.

Cifras

En los despachos agroindustriales (US$9 mil 798 millones) sobresalieron los arándanos (US$1.805 millones 585 mil) y las paltas (US$1.352 millones 760 mil), con variaciones de 14% y 9%, respectivamente. Ambos concentraron el 28% del total.

Otros fueron las uvas frescas (US$864 millones), cacao en grano (US$844 millones 489 mil), espárragos (US$305 millones), mandarinas (US$244 millones 469 mil), mangos (US$239 millones 677 mil), entre otros.

Estados Unidos (US$3 mil 087 millones 750 mil) y Países Bajos (US$1.671 millones 994 mil) fueron los destinos más preponderantes. Completaron el top ten España, China, Chile, Reino Unido, México, Ecuador, Colombia y Canadá.

En el caso de los envíos agrarios tradicionales (US$1.411 millones) resaltó el café sin descafeinar, con ventas por US$1.318 millones, seguido muy de lejos por los demás azúcares de caña o remolacha refinados, los demás azúcares de caña, melaza de caña, cueros y pieles enteros de bovino, lana sin cardar ni peinar, entre otros.

Sus compradores más importantes fueron EE.UU. (US$454 millones 142 mil), Alemania (US$255 millones 506 mil), Bélgica (US$134 millones 291 mil), Canadá (US$129 millones 769 mil) y Colombia (US$81 millones 580 mil).

Las empresas agroexportadoras (tradicional y no tradicional) más importantes fueron Machu Picchu Foods, Camposol, Danper Trujillo, Virú, Agrícola Cerro Pietro, Complejo Agroindustrial Beta, Perales Huancaruna, Exportadora Romex, Procesadora Laran y Cafetalera Amazónica.