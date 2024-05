Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) en los tres primeros meses del año sumaron US$ 2 mil 388 millones, cifra que indica un alza de 8,7% en comparación con el mismo periodo del 2023, indicó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportaciones (ADEX).

La agroindustria (con valor agregado) ascendió a U$ 2 mil 209 millones, logrando una participación de 92,4% y un aumento de 5,9%. Al respecto, la gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano Oré, saludó el anuncio del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, quien informó que el Ejecutivo presentará una propuesta de nueva Ley de Promoción Agraria.

“Se trata de una iniciativa importante. La derogada Ley N° 27360 fue fundamental en el desarrollo del sector, que hasta hace unos años crecía a doble dígito, se pudo diversificar la canasta, llegar a nuevos mercados y generar empleos formales y descentralizados”, manifestó la representante del gremio.

Como parte del trabajo por impulsar estos envíos –agregó–, ADEX realizó una serie de actividades, como el FDA Summit (en Lima y Trujillo), el 22° Almuerzo Agroexportador (Lima) y la semana pasada el Ginger Week (Satipo, Junín). Asimismo, en septiembre se llevará a cabo la Expoalimentaria 2024, la feria de alimentos y bebidas más importante del continente.

Los principales productos agroindustriales (no tradicionales), fueron las uvas (US$ 449 millones 328 mil) a pesar de sufrir una contracción de -28,7%. También se exportó arándanos (US$ 341 millones 259 mil), paltas (US$ 218 millones), mangos (US$ 189 millones 336 mil) y demás cacao en grano (US$ 78 millones), con incrementos de 119,2%, 65%, 2% y 108,4%, respectivamente.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, también se despacharon espárragos frescos o refrigerados, los demás frutos frescos, demás preparaciones para la alimentación de animales, páprika, bananas, mango, quinua, cebollas, jengibre y galletas dulces, entre otros.

En el caso del agro primario (US$ 179 millones 485 mil) creció 59,4%, destacando el café sin descafeinar y sin tostar (US$ 155 millones 372 mil), los demás azucares de caña o remolacha refinada (US$ 13 millones 857 mil), pelo fino u ordinario de alpaca o de llama (US$ 2 millones 595 mil), cueros y pieles enteros de bovino (US$ 2 millones 087 mil) y melaza de caña (US$ 1 millón 758 mil).

Destinos

La oferta agro peruana (tradicional y no tradicional) llegó a 115 mercados en el primer trimestre del año. Los principales fueron EE.UU. (US$ 791 millones), Países Bajos (US$ 367 millones), España (US$ 151 millones), México (US$ 120 millones) y Chile (US$ 91 millones), que incrementaron su demanda en 8,4%, 19,7%, 27,5%, 2,1% y 18,3%, de forma respectiva.