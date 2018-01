Entre enero y noviembre del 2017, las agroexportaciones peruanas sumaron un total de US$5.184 millones, lo que representa un crecimiento de 7,2% respecto a similar periodo del 2016, informó la gerencia de ADEX.

Respecto a los envíos agrarios tradicionales, estos sumaron US$725 millones, con una caída de 5% explicado por la contracción en 5% del café, que concentra el 86% de los envíos de esta categoría.

Los productos agro primarios llegaron a 58 países, siendo los principales destinos Estados Unidos (US$196 millones), Alemania (US$147 millones) y Bélgica(US$63 millones), que concentran el 62% de la participación, de acuerdo a cifras del Sistema de Inteligencia Comercial de ADEX.

De otro lado, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron los US$4.459 millones a noviembre del 2017, con un alza de 10% respecto a similar periodo del 2016.

Entre los productos más detacados figuran la palta (US$576 millones), uva (US$393 millones) y espárrago. Estos tres prodcutos suman el 29% de la participación del sector. Les siguen el arándano y demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales.

Así, la evolución de las frutas en conserva llegó a US$16 millones, frente al US$1,8 millones registrados entre enero y noviembre del 2016, detalló Paula Carrión, gerente de agroexportaciones del gremio.

Asimismo, los despachos de frutas secas sumaron US$ 1.800 millones, con un crecimiento de 20% respecto al 2016. En detalle, los envíos de granada fresca ascendió a US$ 55 millones; mientras que la naranja tangelo sumó US$ 18 millones.

Entre enero y noviembre del 2017, las exportaciones agrarias con valor agregado llegó a 141 destinos, siendo Estados Unidos, Países Bajos y España los principales, con una participación de 54,3%.

Cabe destacar que los envíos que crecieron con mayor fuerza fueron a Croacia (595,3%) y Egipto (515,5%).

