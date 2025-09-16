Las agroexportaciones alcanzaron ventas por más de US$6.730 millones en los primeros siete meses del año (enero-julio), una cifra que representó un aumento de 19.3% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante los meses analizados, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$532 millones, cifra que representó un aumento de 19,6% respecto a lo obtenido en 2024, impulsado por las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$483 millones); melaza de caña (US$5 millones); lana sin cardar ni peinar (US$4.3 millones), cuyas ventas ascendieron en 21,9%, 23,8% y 62,6% respectivamente.

Estos productos explican el 92,7% de las agroexportaciones tradicionales. Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$6.198 millones, lo que significó un aumento de 19,3% a lo observado en el 2024.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron: paltas US$1.080 millones (17,4% de participación), uvas frescas US$692 millones (11,2%), cacao en grano crudo US$510 millones (8,2%), y los arándanos frescos US$380 millones (6,1%).

También se destacaron las colocaciones de mangos frescos US$233 millones (3,8%), espárragos frescos US$172 millones (2,8%), mango congelado US$ 137 millones (2,2%), los demás cítricos US$129 millones (2,1%), alimentos para animales US$124 millones (2,0%), las demás frutas frescos US$117 millones (1,9%). Estos diez productos en conjunto concentrarían el 57,7% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos de mayor contribución positiva al mes de julio de este año respecto al 2024 fueron: uvas frescas (+41,5%), cacao en grano crudo (+36,9%), mango congelado (+183,3%), paltas (+6,4%), mangos frescos (+26,8%), carmín de cochinilla (+124,4%), las demás frutas (+68,3%), grasa y aceite de cacao (+52090%), cacao en polvo (+141,3%), entre otros productos.

Asimismo, en los primeros siete meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, resaltan las ventas de frutas y hortalizas que sumaron 3,479 millones (56,1% de las agroexportaciones no tradicionales) a julio del 2025, cifra que significó un aumento de 17,0% respecto al 2024.

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Ecuador, Inglaterra, China, Alemania, Canadá. Este grupo de países concentraron el 75,4% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Del mismo modo, entre enero-julio la balanza comercial agraria registró un superávit de US$2.733 millones, cifra mayor en 33,0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado.