Según las disposiciones dictadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, la imposición de los nuevos aranceles de 10% rigen a partir de mañana. En entrevista, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Gabriel Amaro, explica que la medida sí generará un impacto y señala que hoy ya los importadores están buscando negociar una reducción en el precio para que el precio en su mercado no se vea afectado.

¿Qué dudas tiene el sector agroexportador de la aplicación de aranceles que ha decretado Donald Trump?

Nosotros tenemos un tratado de ley de comercio que ha sido respetado durante más de una década y en donde se detalla una serie de partidas arancelarias. Productos que tienen arancel cero. Tanto para Estados Unidos como para nosotros. Entonces cuando se dice que al Perú se le aplicará un arancel de 10%, una de las dudas es ‘¿a los productos que no están en el tratado de ley de comercio?’ Porque, además, el mensaje de la Casa Blanca respecto a México fue que el tratado de libre comercio con México y Canadá sí se va a respetar el 0% de arancel. En el caso nuestro, México es competencia de Perú. Ellos también producen lo que producimos nosotros y, de mantenerse así, se va a generar una distorsión del mercado.

¿Qué partidas hablamos?

Arándanos, palta, uva, café. Hay un montón de productos agrarios que tienen cero arancel. Mucho de lo que producimos también lo produce México. Entonces, lo que hay que aclarar para empezar es eso.

El Gobierno Peruano ha remitido una nota a la Casa Blanca pidiendo precisiones de la aplicación. ¿Qué les ha comentado el ministerio sobre las medidas que tomarán?

Mira, nosotros hemos tenido reuniones previas con la embajada, con Cancillería, con Mincetur, con Midagri, con el MEF. La nota informativa busca tener detalles sobre lo que ocurrirá el 5 de abril. Queremos saber si el arancel es para toda partida al 10%.

¿Cuál es la reacción y las medidas que han tomado las empresas agremiadas a AGAP? ¿Habían tomado alguna previsión sobre el anuncio?

Creo que nadie puede estar preparado para un anuncio de este tipo. Sí, había la incertidumbre de que si nos iban a poner o no aranceles. Y cuánto sería. Porque no había ningún mensaje. Sí están preocupadas porque el 35% de todo lo que se exporta del sector agrario se va a Estados Unidos. No es poco. Y este es un sector que no es como otros. En donde dices, ‘bueno, me ponen en sobrecosto y me voy a otro país’. Hay mercados que no están abiertos. Por ejemplo, en Asia. Diversificar es parte de la estrategia que tenemos como país y como sector productivo lo venimos haciendo, pero abrir mercados es algo que demora.

Moody’s, en entrevista con El Comercio, hablaba de una competitividad relativa. Es decir, los productos de Perú puede aprovechar una ventana de oportunidad al estar gravados con menor arancel frente a competidores de Europa. ¿Lo está viendo así AGAP?

Yo creo que todo lo que signifique barreras al comercio pasa factura. Pasa factura al país que es afectado. O pasa factura al mercado y al país que lo está imponiendo. Los actores de las cadenas productivas también lo están sintiendo. Yo sí estoy seguro de que vamos a enfrentar una serie de de riesgos y de problemas respecto a esta medida.

Dado que la medida se inicia mañana, ¿hoy los agroexportadores tienen compromisos ya asumidos con compradores estadounidenses? ¿qué se está haciendo en esos casos?

Esto no es que uno vaya con productos a vender recién en Estados Unidos. Entonces esos compromisos previos tú no los puedes parar. Además, al ser productos frescos, no es que uno los pueda guardar. Mientras más demores entre la cosecha y el despacho, pierde tiempo de vida. Entonces, todos los despachos van a continuar.

¿Y qué medida están tomando con el importador?

El tema está en que también el importador puede ser afectado. Porque el importador -y ya están habiendo casos- está pidiendo disminuir el costo del producto para que el impacto no le afecte a su mercado. Nosotros entramos y se lo vendemos con el arancel impuesto. Y eso implicaría que estaría más caro el mercado americano. Con lo cual puede resentir el mercado y el consumo. El problema es que los márgenes que hay en el agro no son muy grandes.

Siendo así, ¿el sector va a evitar firmar nuevos contratos de exportación?

Eso es un tema de cada empresa. Cada empresa tiene contratos a largo plazo, tratos nuevos, etc. Y lo va a tener que evaluar cada empresa. Dependerá de si tienen oportunidades de variar de destino. Porque va a entrar a un mercado que tiene mejor precio, si es que hay la posibilidad. No perdamos de vista que estamos hablando del 35% de lo que se exporta. El peso específico respecto al riesgo es muy grande.

¿No es una opción inmediata migrar a otros mercados?

Tendríamos que evaluarlo. Hay acciones de corto, mediando y de largo plazo. Y eso es lo que hemos hablado con el Gobierno. En el mejor de los escenarios, esperamos que se limite el alcance de los aranceles. Pero hoy en día lo cierto es que sí genera un impacto.

La nota que envió el gobierno peruano también pide precisiones sobre cómo llegar a un buen entendimiento con Estados Unidos y reducir el impacto de los aranceles. ¿Confía en que se logre ello?

Sí, sobre todo que nosotros tenemos una historia muy positiva con Estados Unidos. El TLC ha sido muy efectivo para ambos. No solamente para Perú sino para ambos.