La nueva ampliación de su mina de cobre será otra ocasión para mostrar esta simbiosis, como lo explica Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía cuprífera, en esta entrevista.

- En un contexto con pocos proyectos mineros, Cerro Verde está empezando una nueva ampliación. ¿Cómo se desarrolla el proyecto?

Recientemente hemos recibido la aprobación de una segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad de Producción Cerro Verde, la cual amplía su vida útil desde el año 2045 al 2053.

- ¿Son ocho años adicionales?

Y, por ende, necesitamos varios permisos qué van a permitirnos desarrollar infraestructura para esta nueva etapa de Cerro Verde, que no solamente va a ampliar el tiempo de vida, sino también beneficios para la ciudad de Arequipa.

- ¿Qué tipo de infraestructura van a desarrollar y cómo beneficia a Arequipa?

Necesitamos ampliar diversa infraestructura, como nuestros depósitos de desmonte, y en algunos casos vamos a hacer también trabajos de ampliación en los depósitos de relaves. Pero, básicamente, estamos avanzando con los permisos ambientales en el caso, por ejemplo, de la ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada (la cual procesa cerca del 80% de los desagües de Arequipa).

- ¿En qué consiste la ampliación de La Enlozada?

La planta de tratamiento hoy en día trata hasta 1.800 litros por segundo de agua. Como parte de esta ampliación, hemos firmado un convenio con Sedapar (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa) para poder ampliar de manera gradual la capacidad de la planta de tratamiento hasta 2.800 litros por segundo, por lo menos hasta el 2060 o cuando cierren las operaciones de Cerro Verde.

Sociedad Minera Cerro Verde invertirá más de US$2.000 millones en una nueva ampliación de su mina de cobre. (Foto: Cerro Verde)

- ¿Ese proyecto está financiado por Cerro Verde?

Nosotros financiamos la operación y mantenimiento en beneficio de todos los ciudadanos de Arequipa. Además, hemos comprometido inversiones por US$116 millones para que Sedapar pueda fortalecer tanto los sistemas de agua como de saneamiento en Arequipa. Y hemos ofrecido US$510 millones de obras por impuestos para proyectos de agua y saneamiento.

- Es una inversión muy grande en agua y saneamiento.

Es un paquete muy importante que va ayudar a garantizar no solamente que la planta de tratamiento de aguas residuales funcione hasta, por lo menos, el 2060, sino que también complementa la escalerilla (de proyectos) que hemos cofinanciado en el pasado. Hay muchas oportunidades que la ampliación de Cerro Verde trae para Arequipa, y nosotros contentos de seguir creciendo con la ciudad.

- ¿Cuál es el Capex (inversión de capital) de la ampliación de Cerro Verde?

Suma más de US$2.000 millones. Es capital de sostenimiento que va a ir siendo gastado conforme se necesitan los componentes que se van a ir ampliando.

- ¿Cuándo empezaría a ser desarrollado el proyecto?

En realidad, ya estamos encaminados. Eso depende mucho de los permisos que nos van a ir dando el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Y también el Senace y el Ministerio de Vivienda en el caso del PTAR La Enlozada.

- ¿El proyecto arrancaría este año, quizá?

Ya estamos encaminados.

PROYECTOS MINEROS

- ¿Qué se necesita para sacar adelante los proyectos mineros?

Para que podamos hablar de un proyecto minero (’greenfield’) necesitamos explorar. Sin exploración no hay producción. El enfoque que el sector minero quiere darle a la permisología es que se agilice la exploración. Estamos casi un año y medio esperando la iniciativa que el Minem prometió en el congreso PDAC 2025 (Canadá) para poder simplificar permisos y garantizar que se puedan perforar hasta 40 plataformas de exploración sin necesidad de hacer un permiso ambiental muy elaborado.

Planta La Enlozada operará hasta 2060 tras aprobación ambiental del Senace

- ¿Qué se usaría en vez de permisos ambientales?

Se pueden utilizar formatos que son más sencillos, como una Declaración Jurada para realizar hasta 40 plataformas. Eso lo prometió el anterior ministro del Minem, Jorge Montero, en Canadá. Esperamos que pueda ver la luz para tener las fichas ambientales para exploración.

- ¿Es lo único que necesita simplificarse?

Otro tema que necesita simplificarse es la Consulta Previa. Necesitamos apuntalar los plazos que tiene el Minem y ayudar a sus evaluadores, pues son pocos los que cuentan con mucha experiencia, dada la cantidad de expedientes y de permisos que se nos exigen. Eso debería permitir que se haga minería, pero sin bajar los estándares. Y, sin duda, lo que llamamos la Ventanilla Única Digital.

- Teníamos entendido que la Ventanilla Única ya estaba activa para los proyectos de exploración, pero faltaban los de desarrollo.

En realidad, no sé materializó nunca. La Ley General de Minería la establece desde la década de los 90, sin embargo, en la práctica todavía no se está cumpliendo. Hay muchos esfuerzos, entiendo que hay un proyecto con el Banco Mundial en virtud a un convenio suscrito con el Minem, pero falta impulsarla y ojalá vea la luz pronto para que todos podamos disfrutar de esta ventanilla única tan esperada.

- ¿Como estamos en competividad minera respecto a otros países en la región?

En realidad, el Perú tiene muchas ventajas, no solamente por nuestra ubicación geográfica en el Pacífico, sino por todo el mineral que tenemos en los Andes. Poseemos ocho minerales críticos que son necesarios para la transición energética y, además, tenemos la ventaja de contar con energías limpias como el sol y el viento que nos permiten complementar nuestra matriz energética que se basa hoy en día en recursos hídricos y gas, lo cual permite que el 40% de la población tenga mejor cobertura energética y a mejores precios.

- ¿Sin embargo?

Sin embargo, tanto Chile como Argentina están simplificando sus regímenes mineros, al igual que Ecuador, y están atrayendo más inversionistas porque, además, tienen riqueza geológica y ofrecen estabilidad política y un estado de derecho que generalmente se cumple. Allí es donde radica la competitividad que debemos fortalecer todos: el Estado y los ciudadanos para que los beneficios de la minería puedan traducirse en más desarrollo.