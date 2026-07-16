Por Juan Saldarriaga

La disponibilidad de agua es uno de los grandes riesgos que la minería debe afrontar, pero para Sociedad Minera Cerro Verde se trata de una oportunidad. Y es que la empresa minera viene creciendo con Arequipa a través de una inversión en agua y saneamiento que beneficia a sus operaciones mineras y a la población.

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