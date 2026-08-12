La vicepresidencia estará a cargo de Fuerza Popular, mientras que Cívico Obras ocupará la secretaría. Foto: Congreso de la República
La vicepresidencia estará a cargo de Fuerza Popular, mientras que Cívico Obras ocupará la secretaría. Foto: Congreso de la República
Por Redacción EC

La bancada Ahora Nación asumirá la presidencia de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, según la distribución de cargos acordada para los grupos de trabajo parlamentarios.

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