La bancada Ahora Nación asumirá la presidencia de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, según la distribución de cargos acordada para los grupos de trabajo parlamentarios.

La vicepresidencia estará a cargo de Fuerza Popular, mientras que Cívico Obras ocupará la secretaría. Esta comisión tendrá entre sus competencias el debate de iniciativas relacionadas con la política económica, las finanzas y materias vinculadas con la inteligencia financiera.

La distribución de los principales cargos de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera es la siguiente:

Presidencia: Ahora Nación.

Vicepresidencia: Fuerza Popular.

Secretaría: Cívico Obras.

Asimismo, se definió la composición de otras comisiones relevantes para la agenda legislativa.

Comisión de Energía y Minas

La presidencia de la Comisión de Energía y Minas estará a cargo de Juntos por el Perú. Cívico Obras ocupará la vicepresidencia y Buen Gobierno, la secretaría.

Presidencia: Juntos por el Perú.

Vicepresidencia: Cívico Obras.

Secretaría: Buen Gobierno.

Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo

La Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo será presidida por Fuerza Popular. La vicepresidencia corresponderá a Cívico Obras y la secretaría a Juntos por el Perú.

Presidencia: Fuerza Popular.

Vicepresidencia: Cívico Obras.

Secretaría: Juntos por el Perú.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Fuerza Popular asumirá la presidencia. Renovación Popular ocupará la vicepresidencia y Juntos por el Perú, la secretaría.

Presidencia: Fuerza Popular.

Vicepresidencia: Renovación Popular.

Secretaría: Juntos por el Perú.

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Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes

La presidencia de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes estará en manos de Buen Gobierno. Juntos por el Perú tendrá la vicepresidencia y Fuerza Popular, la secretaría.

Presidencia: Buen Gobierno.

Vicepresidencia: Juntos por el Perú.

Secretaría: Fuerza Popular.

Comisión de Desarrollo Agrario

La Comisión de Desarrollo Agrario será presidida por Cívico Obras. La vicepresidencia estará a cargo de Juntos por el Perú y la secretaría corresponderá a Fuerza Popular.

Presidencia: Cívico Obras.

Vicepresidencia: Juntos por el Perú.

Secretaría: Fuerza Popular.

Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos

Finalmente, la Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos tendrá como presidente a Cívico Obras. Ahora Nación ocupará la vicepresidencia y Buen Gobierno, la secretaría.