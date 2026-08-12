La bancada Ahora Nación asumirá la presidencia de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, según la distribución de cargos acordada para los grupos de trabajo parlamentarios.
La bancada Ahora Nación asumirá la presidencia de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, según la distribución de cargos acordada para los grupos de trabajo parlamentarios.
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La vicepresidencia estará a cargo de Fuerza Popular, mientras que Cívico Obras ocupará la secretaría. Esta comisión tendrá entre sus competencias el debate de iniciativas relacionadas con la política económica, las finanzas y materias vinculadas con la inteligencia financiera.
La distribución de los principales cargos de la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera es la siguiente:
- Presidencia: Ahora Nación.
- Vicepresidencia: Fuerza Popular.
- Secretaría: Cívico Obras.
Asimismo, se definió la composición de otras comisiones relevantes para la agenda legislativa.
Comisión de Energía y Minas
La presidencia de la Comisión de Energía y Minas estará a cargo de Juntos por el Perú. Cívico Obras ocupará la vicepresidencia y Buen Gobierno, la secretaría.
- Presidencia: Juntos por el Perú.
- Vicepresidencia: Cívico Obras.
- Secretaría: Buen Gobierno.
Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo
La Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo será presidida por Fuerza Popular. La vicepresidencia corresponderá a Cívico Obras y la secretaría a Juntos por el Perú.
- Presidencia: Fuerza Popular.
- Vicepresidencia: Cívico Obras.
- Secretaría: Juntos por el Perú.
Comisión de Trabajo y Seguridad Social
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Fuerza Popular asumirá la presidencia. Renovación Popular ocupará la vicepresidencia y Juntos por el Perú, la secretaría.
- Presidencia: Fuerza Popular.
- Vicepresidencia: Renovación Popular.
- Secretaría: Juntos por el Perú.
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Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes
La presidencia de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes estará en manos de Buen Gobierno. Juntos por el Perú tendrá la vicepresidencia y Fuerza Popular, la secretaría.
- Presidencia: Buen Gobierno.
- Vicepresidencia: Juntos por el Perú.
- Secretaría: Fuerza Popular.
Comisión de Desarrollo Agrario
La Comisión de Desarrollo Agrario será presidida por Cívico Obras. La vicepresidencia estará a cargo de Juntos por el Perú y la secretaría corresponderá a Fuerza Popular.
- Presidencia: Cívico Obras.
- Vicepresidencia: Juntos por el Perú.
- Secretaría: Fuerza Popular.
Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos
Finalmente, la Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos tendrá como presidente a Cívico Obras. Ahora Nación ocupará la vicepresidencia y Buen Gobierno, la secretaría.
- Presidencia: Cívico Obras.
- Vicepresidencia: Ahora Nación.
- Secretaría: Buen Gobierno.
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