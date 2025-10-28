El ahorro de las personas continuó expandiéndose hasta 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, pero por debajo del 15,0% registrado en el tercer trimestre del 2024 y del 14,4% de 2024, informó Scotiabank en su Reporte Semanal.

En términos de monto, se registró un flujo positivo de S/26.130 millones durante los últimos 12 meses, acumulando un saldo de S/238.620 millones (tipo de cambio constante). Los factores detrás del sólido comportamiento en el ahorro de las personas son las condiciones macroeconómicas actuales:

La inflación se ubica por debajo del punto medio del rango meta (1%-3%) en 1,4% a septiembre, incrementando la capacidad adquisitiva de las personas y dando mayor espacio al ahorro.

Continuo crecimiento del empleo, donde la PEA adecuadamente empleada avanzó 12,8% durante el tercer trimestre del 2025.

Ahorro regulado

Según el reporte, el ahorro en el sistema bancario, conformado por los depósitos en la cuenta sueldo (ahorro) y los depósitos CTS, registró un crecimiento de 10,9% al cierre del tercer trimestre del 2025.

Dicha recuperación se da principalmente en las cuentas de ahorro, creciendo 11,6% al cierre de septiembre y acumulando un saldo de S/118.650 millones. Estos depósitos son el componente más importante del ahorro de las personas con una participación del 50%.

El saldo de depósitos en cuentas CTS se mantuvo prácticamente sin cambios en los últimos 12 meses, acumulando un saldo de S/6.130 millones, monto menor en 63% de lo registrado en prepandemia ante los retiros de fondos que se viene dando desde 2020. Estos depósitos representan solo el 2,6% del total de los depósitos -antes representaban más de 10%-.

Ahorro discrecional

El ahorro discrecional, conformado por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y los fondos sin fin previsional, registró un crecimiento de 15,4% durante el tercer trimestre del 2025, manteniendo un crecimiento sólido y estable en los últimos trimestres.

El patrimonio administrado por los fondos mutuos para personas naturales sostiene el ahorro discrecional, continuando con un sólido crecimiento, incrementándose en 39,5% al cierre del tercer trimestre del 2025. En términos de monto, el saldo es de S/51.500 millones, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Los depósitos a plazo alcanzaron un saldo de S/53,900 millones en septiembre, retrocediendo en 0,7% para los últimos 12 meses. Por último, los fondos sin fin previsional, que representan solo 1,0% del total de los ahorros, culminaron el tercer trimestre del 2025 con un crecimiento de 9,0%, acumulando un saldo de S/2.300 millones.

“Si bien hay una desaceleración en el ahorro de las personas, el crecimiento aún se mantiene por encima del promedio histórico. Tomamos como histórico hasta 2019 para evitar las distorsiones generadas durante la pandemia. De otro lado, la desaceleración sería transitoria. Como indicamos en nuestro Reporte Semanal del 22 de septiembre, el retiro de los fondos de AFPs impactaría positivamente sobre el ahorro bancario (60% del total de fondos en el corto plazo), donde se estaciona inicialmente mientras se decide sobre el destino del dinero, y en los fondos mutuos (6% del total)”, concluyeron.