El ahorro de las personas continuó expandiéndose hasta 15,0% durante el segundo trimestre del 2025, por encima del 9,9% registrado en el segundo trimestre del 2024 y del 14,4% de 2024, indicó el reporte semanal de Scotiabank.

Dicho informe sostiene que, en términos de monto, se registró un flujo positivo de S/30.290 millones durante los últimos 12 meses, acumulando un saldo de S/231.670 millones. Los factores detrás del sólido comportamiento en el ahorro de las personas son las condiciones macroeconómicas actuales como la inflación que se ubica por debajo del punto medio del rango meta (1%-3%) en 1,7% a junio.

Continuo crecimiento del empleo, donde la PEA adecuadamente empleada avanzó 12,8% durante el segundo trimestre del 2025, así como el PBI que habría crecido en alrededor de 3,0% durante el segundo trimestre del 2025 (por encima de su nivel potencial).

Ahorro regulado

El ahorro regulado en el sistema bancario, conformado por los depósitos en la cuenta sueldo (ahorro) y los depósitos CTS, registró un crecimiento de 14,2% al cierre del segundo trimestre del 2025, continuando con buena dinámica luego de acumular a mayo de 2024, 21 meses en terreno negativo, periodo en que los niveles de inflación eran altos y el mercado laboral estaba débil. Este tipo de ahorro constituye la mayor parte del ahorro de las personas (53% del total).

El reporte explicó que dicha recuperación se da principalmente en las cuentas de ahorro, creciendo 15,3% al cierre de junio y acumulando un saldo de S/115.731 millones. Estos depósitos son el componente más importante del ahorro de las personas con una participación del 50%. La recuperación se da por contar con una inflación controlada, además del sólido crecimiento del mercado laboral.

El saldo de depósitos en cuentas CTS continuó en terreno negativo, en -2.0% al cierre del segundo trimestre del 2025, acumulado un saldo de S/6,739 millones, menor en 60% de lo registrado en prepandemia ante los retiros de fondos que se viene dando desde el 2020. Estos depósitos representan el 2,9% del total de los depósitos.

Ahorro discrecional

Por otro lado, el ahorro discrecional, conformado por los depósitos a plazo, los fondos mutuos y los fondos sin fin previsional, registró un crecimiento de 16,9% durante el segundo trimestre del 2025, manteniendo un crecimiento sólido y estable. “Si bien hay una desaceleración en este tipo de ahorro desde mediados de 2023, es debido a que los niveles de inflación y por lo tanto, los niveles de tasas de interés eran mayores en aquel periodo, permitiendo una fuerte preferencia por los depósitos a plazo, situación que se ha venido normalizando”, explicó Scotiabank.

Respecto a los depósitos a plazo, alcanzaron un saldo de S/53.607 millones en junio, registrando un estancamiento respecto al mismo periodo de 2024. Por otra parte, el patrimonio administrado por los fondos mutuos para personas naturales continúa con un sólido crecimiento, incrementándose en 34,0% durante el segundo trimestre del 2025, captando los recursos de los vencimientos de las cuentas a plazo que no se han renovado y los mayores ingresos ante la fortaleza del mercado laboral.

Por último, los fondos sin fin previsional, que representan solo 1,0% del total de los ahorros, culminaron el segundo trimestre del 2025 con un crecimiento de 14,8%, acumulando un saldo de S/2,200 millones.