El reinicio de estos servicios permite a los pasajeros conectar desde Toronto y Montreal con una amplia red de destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia, a través de la red internacional de la aerolínea. Foto: EC.
El reinicio de estos servicios permite a los pasajeros conectar desde Toronto y Montreal con una amplia red de destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia, a través de la red internacional de la aerolínea. Foto: EC.
Por Redacción EC

Air Canada retomó sus vuelos directos entre Lima y las ciudades de Toronto y Montreal el último lunes 26 de octubre, restableciendo la conexión sin escalas entre Perú y Canadá para la temporada 2026-2027. La operación contempla dos frecuencias semanales por ruta, lo que suma cuatro frecuencias semanales entre Lima y ambos destinos canadienses.

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