Air Canada retomó sus vuelos directos entre Lima y las ciudades de Toronto y Montreal el último lunes 26 de octubre, restableciendo la conexión sin escalas entre Perú y Canadá para la temporada 2026-2027. La operación contempla dos frecuencias semanales por ruta, lo que suma cuatro frecuencias semanales entre Lima y ambos destinos canadienses.

El reinicio de estos servicios permite a los pasajeros conectar desde Toronto y Montreal con una amplia red de destinos en Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia, a través de la red internacional de la aerolínea.

Lima-Montreal tendrá vuelos durante todo el año

Uno de los principales anuncios de Air Canada para el mercado peruano es la ampliación de la ruta Lima-Montreal a una operación durante todo el año a partir del verano de 2027. Esta decisión permitirá disponer de la conexión directa más allá de la temporada habitual y ofrecerá mayores posibilidades para planificar viajes en diferentes épocas del año.

Los servicios son operados con aeronaves Boeing 787-8 Dreamliner, con capacidad para 255 pasajeros distribuidos en tres clases: 20 asientos en Signature Class, 21 en Premium Economy y 214 en clase Turista. Esta configuración ofrece distintas opciones de viaje para pasajeros corporativos, turistas y quienes se desplazan por motivos personales.

La aerolínea indicó que la reanudación de estas rutas amplía las opciones de viaje para los pasajeros peruanos y brinda nuevas oportunidades a las agencias de viajes y operadores turísticos para desarrollar paquetes y propuestas comerciales hacia Canadá y otros destinos internacionales, aprovechando las conexiones desde Toronto y Montreal.