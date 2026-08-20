La plataforma Airbnb compartió datos que destacan la fuerza del emprendimiento femenino en el país: al cierre del año pasado, las mujeres representan más del 50% del total de anfitriones que especificaron su género en la plataforma.

Su dedicación no solo genera un profundo sentido de pertenencia, sino un impacto financiero de casi S/102 millones para la economía local durante 2025. La calidez de las mujeres peruanas al recibir viajeros se refleja directamente en las opiniones de la comunidad global, ya que más del 50% de las estancias en las que son anfitriones cuentan con la distinción Favorito entre huéspedes. Mientras el ingreso promedio está cerca de los S/9.500.

Tendencias de viaje: Huarochirí y destinos emergentes lideran las preferencias

De acuerdo con datos de la plataforma Airbnb, el comportamiento de las huéspedes peruanas también revela cómo están evolucionando las preferencias de viaje hacia experiencias más cercanas y descentralizadas.

Entre los destinos nacionales de mayor crecimiento (2025 vs. 2024), Huarochirí (Lima) tuvo impresionante aumento de más del 40% en las preferencias, seguido muy de cerca por Calca (Cusco) con cerca del 40%, y Puno junto a Chiclayo (Lambayeque), ambos con un crecimiento sobre el 20%.

Por otro lado, los destinos domésticos más visitados por las mujeres peruanas, las ciudades tradicionales mantienen un fuerte atractivo, lideradas por Lima, Cusco, Arequipa, Cañete, Trujillo, Talara, Urubamba, Ica, Chiclayo y Pisco.

A nivel internacional, Madrid se consolidó como la ciudad favorita de las viajeras peruanas, seguida de ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y Cartagena de Indias. Precisamente, Río de Janeiro también se destacó como la ciudad con mayor tendencia de crecimiento internacional (+70%).

El perfil de la viajera actual: joven e independiente

Las generaciones más jóvenes lideran las búsquedas y reservaciones: casi un 30% de los huéspedes tiene entre 18 y 24 años, y un porcentaje similar se ubica en el rango de 25 a 29 años. El segmento de 30 a 39 años representa más de un 20%, demostrando que la autonomía digital para planificar escapadas se concentra fuertemente en los menores de 40 años.

Asimismo, las peruanas priorizan los viajes flexibles y la compañía selecta: casi el 40% prefiere viajar en parejas y más del 20% decide aventurarse en solitario, promediando estancias de 2 noches por viaje. Además, más del 40% restante opta por los viajes en grupo.