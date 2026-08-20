Las generaciones más jóvenes lideran las búsquedas y reservaciones: casi un 30% de los huéspedes tiene entre 18 y 24 años. Foto: GEC.
Las generaciones más jóvenes lideran las búsquedas y reservaciones: casi un 30% de los huéspedes tiene entre 18 y 24 años. Foto: GEC.
/ Gabby Jones
Por Redacción EC

La plataforma Airbnb compartió datos que destacan la fuerza del emprendimiento femenino en el país: al cierre del año pasado, las mujeres representan más del 50% del total de anfitriones que especificaron su género en la plataforma.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.