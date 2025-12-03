La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que recientemente ha recibido información detallada de las operaciones de alquiler realizadas en el Perú a través de las plataformas digitales, como AIRBNB y otras, de más de 34 mil propietarios de inmuebles.

Esta información fue obtenida gracias a los acuerdos de cooperación internacional, los cuales permiten a la Administración Aduanera y Tributaria acceder a datos fiscales en más de 140 países, fortaleciendo así la lucha contra la evasión y elusión tributaria a nivel internacional.

Sunat recordó a todos los propietarios de inmuebles, que hayan obtenido ingresos por alquileres a través de Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia u otras plataformas, a cumplir oportuna y voluntariamente con sus obligaciones tributarias declarándolas Rentas de Primera Categoría.

Dicho cumplimiento puede realizarse de manera sencilla a través de los canales virtuales de la SUNAT, evitando así sanciones económicas en aplicación del Régimen de Gradualidad aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT.

Sunat precisó que esta iniciativa representa un significativo avance en su estrategia de gestión de los riesgos de cumplimiento tributario en la economía digital, en el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia tributaria y en su compromiso en la lucha contra la evasión y elusión tributaria.