Entre enero y diciembre de 2025, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) realizó un total de 785,284 atenciones a los usuarios del servicio móvil, de telefonía fija, internet y televisión de paga, lo que significó un incremento de 8,51% frente a lo alcanzado en 2024 (723,710).

MÁS INFORMACIÓN: Inflación mensual en enero fue de 0,10%: ¿Cuáles productos variaron sus precios?

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

De la cifra total, el 96,5 % (757,837) corresponde a atenciones solicitadas por los usuarios a través de los distintos canales de atención del Osiptel. El más empleado fue el canal telefónico con 353,220 casos. Con 251,141 atenciones le siguió el presencial, a través de las oficinas regionales y centros de orientación del regulador.

En menor medida, se ubicaron, las atenciones a través de correo electrónico y web (105,607), monitoreos presenciales a las empresas operadoras (30,587), redes sociales (617), entre otros. El 3,5% (27,447) restante de atenciones se realizaron durante las actividades de acercamiento. De esta cantidad, 23,158 atenciones fueron mediante capacitaciones y 4.289 en jornadas informativas.

Las atenciones solicitadas fueron realizadas, en mayor proporción, a usuarios de Movistar con 31,71% (240,346 atenciones). Le siguieron las atenciones a usuarios de Entel con 17,04% (129,129), Claro con 16,19% (122,664) y Bitel con 11,34% (85,935), entre otros.

Por tipo de servicio, la mayor proporción de atenciones a solicitud de los usuarios trataron sobre el servicio móvil con 73,12% (554,130), es decir, al menos 7 de cada 10 casos. Luego, se ubicaron las atenciones relacionadas con información general con 18,65% (141,362), internet fijo con 2,95% (22,336), servicios empaquetados con 1,96% (14,825), entre otros.

En el análisis por regiones, Puno registró el mayor número de atenciones con 40 588, después de Lima y Callao (390 319). Muy cerca se ubicaron La Libertad con 33 004 atenciones, Arequipa con 29 324, Cusco con 28 044 y Junín con 24 054.

Entre los temas más solicitados por los usuarios al Osiptel destacaron los mensajes de bloqueo, verifica tus líneas, procedimiento de reclamo, seguimiento de casos, seguimiento de cuestionamiento, registro en lista blanca, facturación y cobro, entre otros.