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Alberto Villanueva no es más presidente de Indecopi. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Alberto Villanueva no es más presidente de Indecopi. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

Alberto Villanueva, mediante una carta dirigida a Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, presentó su renuncia al cargo de presidente de Indecopi.

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