Alberto Villanueva, mediante una carta dirigida a Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, presentó su renuncia al cargo de presidente de Indecopi.

“Hacer de su conocimiento mi decisión de presentar mi renuncia irrevocable a los cargos de Presidente del Consejo Directivo y miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi”, precisó.

De acuerdo con Villanueva, esta decisión responde a motivos “estrictamente personales”, los cuales impiden que continúe ejerciendo sus responsabilidades. “Dicha decisión responde a motivos estrictamente personales, los cuales me impiden continuar ejerciendo las altas responsabilidades que me fueron encomendadas”, añadió.

El expresidente del Indecopi agradeció la confianza depositada para liderar la institución. “Durante mi gestión he priorizado la autonomía técnica y el fortalecimiento institucional de Indecopi, valores que considero fundamentales para el desarrollo del país”.

Finalmente, precisó que realizará la entrega del cargo conforme a las disposiciones vigentes de la Contraloría de la República a fin de garantizar una transacción ordenada.