Alberto Villanueva, mediante una carta dirigida a Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, presentó su renuncia al cargo de presidente de Indecopi.
Alberto Villanueva, mediante una carta dirigida a Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, presentó su renuncia al cargo de presidente de Indecopi.
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“Hacer de su conocimiento mi decisión de presentar mi renuncia irrevocable a los cargos de Presidente del Consejo Directivo y miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi”, precisó.
De acuerdo con Villanueva, esta decisión responde a motivos “estrictamente personales”, los cuales impiden que continúe ejerciendo sus responsabilidades. “Dicha decisión responde a motivos estrictamente personales, los cuales me impiden continuar ejerciendo las altas responsabilidades que me fueron encomendadas”, añadió.
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El expresidente del Indecopi agradeció la confianza depositada para liderar la institución. “Durante mi gestión he priorizado la autonomía técnica y el fortalecimiento institucional de Indecopi, valores que considero fundamentales para el desarrollo del país”.
Finalmente, precisó que realizará la entrega del cargo conforme a las disposiciones vigentes de la Contraloría de la República a fin de garantizar una transacción ordenada.
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